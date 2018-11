IMAGON JA NEONPOINT YHDISTYVÄT YRITYSKAUPALLA

Imagon Oy on tehnyt 31.10.2018 sopimuksen ostaakseen samalla alalla toimivan Neonpoint Oy:n. Neonpoint siirtyy osaksi 30-vuotiasta Imagon-konsernia helmikuussa 2019, mutta yhteiset operaatiot käynnistyvät välittömästi.

Neonpointin liikevaihto on 4 M€ ja yrityksessä on 25 työntekijää. Yrityksen omistavat Panu ja Tomi Suhonen. Neonpointin toimipiste on Kangasalla Tampereen lähellä.

”Neonpointin ostaminen osaksi Imagonia tukee pitkän aikavälin kasvutavoitteidemme toteuttamista”, kertoo Imagonin toimitusjohtaja Marko Mäkitalo. ”Kasvu Pohjoismaissa vaatii lisää tekijöitä, osaamista ja kapasiteettia. Haimme yritystä, jolla on kanssamme samankaltainen yrityskulttuuri ja arvomaailma. Tärkeää on myös se, että valmistusteknologia on kehittynyttä ja prosessit tehokkaita. Neonpoint on vakavarainen ja sen toiminta ja tuotteet ovat laadukkaita. Neonpointista huokuu halu kasvaa ja kehittyä”, Marko jatkaa.

Imagon ja Neonpoint ovat molemmat alan edelläkävijöitä LED-valaistustekniikan kehittämisessä valomainoskäyttöön. Neonpointin valmistamat LED-valonlähteet, sijainti Tampereen läheisyydessä ja yhteistyökumppaniverkosto tuovat nopeutta logistiikkaan, sekä uusia mahdollisuuksia Imagon-konsernin tuotantoon, tuotekehitykseen ja suunnitteluun. Kaikki edellä mainitut tekijät vahvistavat Imagonin asemaa isoissa kansainvälisissä kilpailutuksissa.

Yhtiöiden asiakaskunnat täydentävät hyvin toisiaan. ”Yrityskaupan myötä olemme entistä vahvempi valomainos- ja sisämiljööprojektien kokonaistoimittaja. Pystymme palvelemaan laajemmin nykyisiä asiakkaitamme, kuten myös laajentumaan täysin uusiin asiakassegmentteihin”, Marko kertoo.

Neonpointin omistajat Panu ja Tomi Suhonen jatkavat uusissa tehtävissä Imagon-konsernin palveluksessa. Yritysosto ei vaikuta yritysten henkilökuntaan, vaan molemmat yksiköt jatkavat ennallaan. ”Olemme tehneet yhteistyötä Imagonin kanssa tuotekehityksen parissa. Yhteistyö osoittautui hedelmälliseksi ja luontevaksi”, hallituksen puheenjohtaja Panu Suhonen kuvailee. ”Vakuutuimme Imagonin kasvusta ja uskomme, että yhdessä pystymme palvelemaan asiakkaitamme yhä paremmin ja monipuolisemmin.”