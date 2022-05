Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan tarkistetut pohjavesialuetiedot ovat nyt kaikkien saatavilla

Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus, maaliskuu 2022 2.5.2022 08:21:47 EEST | Tiedote

Kaakkois-Suomessa työttömien määrä maaliskuussa 2022 laski vuodentakaisesta 22 prosenttia. Etelä-Karjalassa prosentuaalinen lasku on hieman Kymenlaaksoa suurempi. Pitkäaikaistyöttömien määrä laski edellisvuodesta 15 prosenttia ja on laskussa kaikissa seutukunnissa. Nuorten työttömien määrä laski viime vuodesta 38 prosentilla. Lomautettujen määrä on laskenut selvästi edellisvuodesta ja myös helmikuusta. Uusia avoimia työpaikkoja on 58 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.