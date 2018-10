Perinteinen uutismedia on yhä yleisin väkivaltatiedon lähde 4.10.2018 15:05 | Tiedote

Mediaympäristö on mullistunut voimakkaasti. Tämä on merkinnyt murrosta myös siinä, mistä lähteistä kansalaiset saavat tietoa ja miten he muodostavat käsityksiään väkivallasta. Tutkimuksen mukaan perinteinen uutismedia on edelleen kansalaisten yleisin väkivaltatiedon lähde.