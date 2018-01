Imeväisikäisen ravitsemus ja tyypin 1 diabetes – onko mahdollista estää diabetes välttämällä lehmänmaitoa?

Viisitoista vuotta jatkunut TRIGR-tutkimus on osoittanut, että äidinmaidonkorvike, jossa lehmänmaidon proteiinit on pilkottu pieniksi osiksi, ei estä tyypin 1 diabeteksen puhkeamista perinnöllisesti alttiilla lapsilla.

TRIGR-tutkimusta on johtanut professori Mikael Knip Helsingin yliopistosta. Tutkimuksen tulokset on julkaistu JAMA-tiedelehdessä 2.1.2018.

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että varhainen altistuminen ravinnon proteiineille, kuten esimerkiksi lehmänmaidon proteiineille, lisää perinnöllisesti alttiiden lasten riskiä sairastua tyypin 1 diabetekseen.Vuonna 2002 käynnistettiin suomalaistutkijoiden aloitteesta laaja kansainvälinen TRIGR-tutkimus sen selvittämiseksi, voidaanko tyypin 1 diabeteksen kehittymistä estää tai hidastaa myöhäistämällä imeväisikäisen lapsen altistusta vieraille proteiineille.

Tutkimukseen otettiin mukaan 2 159 imeväisikäistä lasta, joilla oli ykköstyypin diabetesta sairastava perheenjäsen. Siinä vaiheessa, kun vauva tarvitsi lisämaitoa, hänelle annettiin joko kaseiinipohjaista tutkimuskorviketta, jossa proteiinit oli pilkottu pieniksi osiksi, tai tavanomaista, pilkkomattomia lehmänmaidon proteiineja sisältävää äidinmaidonkorviketta.

Vauvat saivat tutkimuskorviketta vähintään kaksi kuukautta 6-8 kuukauden ikään mennessä, ja samaan aikaan heidän ruokavaliossaan vältettiin ruokia, jotka sisälsivät lehmänmaidon proteiineja. Tutkittavia seurattiin tyypin 1 diabeteksen kehittymisen suhteen vähintään 10 vuotta.

– Tulokset osoittavat, että pitkälle pilkotun kaseiinikorvikkeen saanti vauvaiässä ei vähentänyt tyypin 1 diabeteksen ilmaantuvuutta verrattuna tavalliseen lehmänmaitopohjaiseen korvikkeeseen 11,5 vuoden keskimääräisen seurannan aikana. Tulosten perusteella ei ole syytä muuttaa nykyisiä ravitsemusohjeita vauvoille, joilla on lisääntynyt riski tyypin 1 diabetekselle, professori Knip toteaa.

TRIGR-tutkimuksessa oli mukana 15 maata ympäri maailman. Helsingin yliopisto toimi koko tutkimuksen koordinaattorina. Suomesta tutkimukseen osallistui 424 lasta eli viidesosa kaikista osallistujista.

Tutkimuksen merkittävimmät rahoittajat olivat Yhdysvaltojen ja Kanadan kansalliset terveysvirastot (National Institutes of Health, NIH, USA ja Canadian Institutes of Health Research, CIHR) sekä Euroopan Unioni.



Lisätietoja:

Professori Mikael Knip, Helsingin yliopisto ja HYKS / Lastenklinikka

Puh: 050 448 7722

Sähköposti: mikael.knip@helsinki.fi

Viite:

Effect of Hydrolyzed Infant Formula vs Conventional Formula on Risk of Type 1 Diabetes: The TRIGR Randomized Clinical Trial JAMA 2018; 319 (2.1.2018)

Kirjoittajaryhmä: Knip M, Åkerblom HK, Al Taji E, Becker D, Bruining J, Castano L, Danne T, de Beaufort C, Dosch H-M, Dupre J, Fraser WD, Howard N, Ilonen J, Konrad D, Kordonouri O, Krischer JP, Lawson ML, Ludvigsson J, Madacsy L, Mahon JL, Ormisson A, Palmer JP, Pozzilli P, Savilahti E, Serrano-Rios M, Songini M, Taback S, Vaarala O, White NH, Virtanen SM, Wasikowa R.

*************************

Ystävällisin terveisin



Päivi Lehtinen, tiedeviestinnän asiantuntija, Helsingin yliopisto

paivi.m.lehtinen@helsinki.fi 050 406 2043