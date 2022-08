In house -yhtiöiden toimitusjohtajat valittu

OYSin uusi verkkosivusto avattu 12.7.2022 14:44:39 EEST | Tiedote

Oulun yliopistollisen sairaalan OYS uudet verkkosivut on julkaistu tänään. Sivusto löytyy osoitteesta oys.fi ja jatkossa myös ppshp.fi - osoitteesta kävijät ohjataan automaattisesti uudelle sivustolle. Suuri osa ppshp.fi -osoitteessa sijainneista sisällöistä on siirretty uudelle alustalle, minkä lisäksi sivustolle on tuotettu paljon myös uutta sisältöä.