Ina Mikkolan tietokirja runkkaamisesta

Sosiaalipolitiikan viisaat kertovat uutuuskirjoissaan miten hyvinvointiyhteiskunta uudelleenrakennetaan kriisin jälkeen 23.4.2020 14:13:02 EEST | Tiedote

Into julkaisee koronakriisin jälkeisen yhteiskunnan uudelleenrakennukseen kolme punnittua tietokirjaa (linkki arvostelukappaleisiin alla). Professori Pekka Puskan “SOTE ja sen pitkä kaari” kuvaa sote-uudistuksen pitkää valmistelua ja värikästä käsittelyä eduskunnassa viime kaudella, ja esittää soten välttämättömät jatkotoimet koronan jälkeen. Pitkäaikaisen kansliapäällikkö Markku Lehdon “Hyvinvointiyhteiskunnan arvot” on avain tulevaisuuden Suomeen, joka kuvaa kuinka itsenäisen Suomen historiassa olemme jo kokeilleet kahta hyvinvointimallia. Aina sodan jälkeen on lähdetty rohkeasti uudelle polulle: Nyt käydään virussotaa ja sen jälkeen on aika tarttua kolmanteen. Professori Hannu Uusitalon “Tutkimus ja päätöksenteko hyvinvointivaltiossa” kuvaa kuinka tutkimustietoa käytetään nykyisin pää­töksenteon tukena huomattavasti enem­män kuin aiempina vuosikymmeninä. Silti tutkimuksen, hallinnon ja poliitti­sen päätöksenteon suhde on jatkuvasti jännitteinen.