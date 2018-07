INARI Arctic Beauty – Suomi vastaa maailman luonnonkosmetiikkatrendiin

Selektiivisen luonnonkosmetiikan johtava suomalainen konsepti Jolie lanseeraa tuoteportfoliossaan ensimmäistä kertaa kokonaan suomalaisen premiumtason luonnonkosmetiikan tuotemerkin - INARI Arctic Beautyn.

Luksusluonnonkosmetiikan kysyntä maailmalla kasvaa vauhdikkaasti. Luonnonkosmetiikka valtaa nopeasti kosmetiikan kokonaismarkkinaa. Ympäristölle, ihmisille ja eläimille turvallinen muoviton ja vierasaineeton kosmetiikka on ajankohtaista ja puhuttavaa. INARI Arctic Beauty on lanseerattu myyntiin Suomessa 12.7. Joliessa (Jolie.fi, Joliebeauty.com) ja Helsingin Stockmann -tavaratalossa sekä Stockmann.comissa. INARI Arctic Beautyn pääkohdemarkkinat ovat kansainväliset. Skandinaavisuus, luonnonmukaisuus, pohjoisuus ja korkea laatu kiinnostavat globaalisti myös ihonhoidossa.

INARI Arctic Beauty – kokonaan suomalainen

INARI Arctic Beauty on kahden Saksassa asuvan suomalaisen naisen brändi, joka tuotteistaa pohjoisen puhtauden ja luonnonvarat kosmetiikkaan innovatiivisella tavalla. Sirkku Hahn ja Nina Stenberg ovat perustaneet tuotemerkin vuonna 2017. Hahn ja Stenberg ovat toimineet alalla Saksassa - Euroopan suurimmalla luonnonkosmetiikan markkina-alueella – useita vuosia, ja nyt laittaneet koko kokemuksensa ja osaamisensa suomalaiseen INARIin.

INARI Arctic Beauty saa inspiraationsa ja raaka-aineensa maailman puhtaimmasta ja saasteettomimmasta ympäristöstä Napapiirin pohjoispuolelta. INARI Arctic Beautyn raaka-aineet kerätään Suomen Lapista, ja tuotteet myös valmistetaan Suomessa. INARI tehdään tuotantolaitoksessa, joka on sertifioitu korkeimpien eurooppalaisten valmistusstandardien GMP ISO 22716, ISO 9001, Nordic Eco Label sekä Ecocert mukaisesti. INARIn tuotekehitystä ja tuotantoa tukevat luonnonkosmetiikkamaailman johtavat kemistit ja ekspertit.

INARI Arctic Beauty on yhdistelmä saksalais-suomalaista perfektionismia, tech-osaamista ja lappilaisia luonnonvaroja. Paitsi että brändin ideologia ja raaka-aineet ovat hienosti ajassa ja ylivertaisen hyviä, tuotteissa on huomattavan pitkälle viety käyttömukavuus.

INARI Arctic Beauty – Arctic Blendin raaka-aineissa ruusujuurta, pakurikääpää, männynkuoriuutetta, hillaa, puolukkaa ja mustikkaa

Vaikuttavien ainesosien sekoitus INARIn tuotteissa on Arctic Blend, jonka teho perustuu raaka-aineiden vahvaan antioksidanttisuuteen. Arctic Blend sisältää ruusujuurta, pakurikääpää, männynkuoriuutetta, hillaa, puolukkaa ja mustikkaa. Tehokkaat ja arvokkaat ainesosat torjuvat ihon ennenaikaista vanhenemista sekä tehostavat kollageenin ja hyaluronihapon synteesiä. Tuotteiden turvallisuus herkälle iholle on tutkittu kliinisissä tutkimuksissa ja ne ovat dermatologisesti testattuja.

INARI Arctic Beautyn Midsummer Magic -tuotteet:

INARI Arctic Beautyn valikoimassa on lanseeraushetkellä neljä tuotetta kasvojen korkeatasoiseen ihonhoitoon. Midsummer Magic Moisture Boost on kosteuttava päivävoide, joka suojaa ihoa ikääntymisen merkeiltä. Voiteen pehmeä, kevyt koostumus sulautuu ihoon jättämättä sitä kiiltäväksi.Midsummer Magic Lifting Serum on tehokkaasti kosteuttava intensiivihoito, joka sopii käytettäväksi aamuin illoin. Raikas ja nopeasti imeytyvä, tahmaamaton koostumus jättää ihon napakan tuntuiseksi.Midsummer Magic Sleeping Cream on iholla kevyeltä tuntuva, kosteuttava yövoide, jonka koostumus on rikas ja ravitseva. Tämä iltaisin laitettava tehovoide hoitaa ihoa yön aikana.Midsummer Magic Water Cream on vesimäisen ohutpäivävoide, joka tekee täydellisen ja kosteuttavan pohjan meikin alle. Sen miellyttävä koostumus täyttää juonteita ja jättää iholle raikkaan ja hoidetun tunteen.

Lisätietoja:

Myynti:

Jolie - Organic Health & Beauty

Uudenmaankatu 26

00120 Helsinki

Finland

www.jolie.fi

www.joliebeauty.com

Milja Salaterä-Kaplas

Head of Distribution

050 3569482

distribution@jolie.fi

Hanne Koskinen

Key Account Manager

050 5122010

distribution@jolie.fi

Media, yhteistyöt:

Molla Jelkänen

Co-Founder

040 5850948

molla@jolie.fi

Yhteyshenkilö – INARI Arctic Beauty

Sirkku Hahn

Co-Founder

+49-151-41962972

sirkku.hahn@inari-cosmetics.com

"Make You Beauty More Jolie"

https://www.inari-cosmetics.com/fi/press/