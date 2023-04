Inari-dekkarissa seurataan hyytävää murhavyyhtiä Lapissa!

Anne Lukkarilan uutuusdekkarin Inarin päänäyttämönä on Inarissa pidettävä kansainvälinen ympäristöseminaari.

Huipputason ympäristöseminaari Inarissa sotkee virkavapaata viettävän rikostutkija Pertti Lämsän kalastusloman, kun avajaispäivänä herää ensimmäinen murhaepäily.

Seminaarin päätähti Noah Green on joutunut anonyymin Arkkivihollisen armottoman maalittamisen kohteeksi, mikä on saanut paikalle myös freelance-toimittaja Carita Saastamoisen tutkimaan asiaa.

Viikon edetessä murhaaja on askeleen edellä jahtaajiaan. Onko julman juonen takana salaperäinen Arkkivihollinen vai sittenkin joku muu?

Syksyinen Inari näyttää karut kasvonsa päivä toisensa jälkeen.

Anne Lukkarila on rovaniemeläinen kirjoittajaohjaaja, kirjailija ja kustantaja. Häneltä on julkaistu aiemmin sekä tieto- että kaunokirjallisuutta. Inari on Lukkarilan toinen Lappiin sijoittuva ympäristöaiheinen dekkari, joka tuo toiminnan pääosaan jo esikoisdekkarissa esiintyneen kemijärveläisen rikostutkija Pertti Lämsän.