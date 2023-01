Inari-Saariselkä on vuoden 2022 matkailualue

Kriteereinä vuoden matkailualueen valinnassa ovat tärkeimmät matkailun menestystä mittaavat tekijät: Rekisteröityihin majoitusliikkeisiin saapuneiden vieraiden määrän kehitys, matkailijoiden viipymän kehitys, lomamatkailijoiden yöpymisten määrän tasainen jakautuminen eri kuukausille eli sesonkivaihteluiden vähäisyys ja majoitusmyynti asukasta kohden.

Vertailussa ovat mukana kaikki Suomen kunnat, seutukunnat ja maakunnat, joista on saatavissa majoitustilastoja. Alueita oli vertailussa yhteensä 127.

- Vuoden matkailualue -kilpailun voitto oli todella iloinen uutinen, mutta ei yllätys. Alueellamme on tehty valtavasti töitä matkailun kehityksen edistämiseksi, kertoo Hanna Kouri, matkailun alueorganisaatio Lapland North Destinationsin johtaja.

- Kunnia palkinnosta ja menestyksestä kuuluu alueemme yrittäjille, kunnille sekä matkailualan työntekijöille. Lapland North Destinationiin kuuluu yli sata alueen matkailuyritystä ja kaksi kuntaa: Inari ja Utsjoki.

- Alueella on tehty rohkeita investointeja jo korona-aikana ja koronan jälkeinen kaikkia ennustuksia nopeampi matkailun elpyminen alueellamme ei ole sattumaa, Kouri jatkaa.

- Matkailumarkkinointia on tehty määrätietoisesti ja muuttuviin olosuhteisiin on reagoitu nopeasti. Aasialaisten matkailijoiden lasku saatiin korvattua eurooppalaisilla matkailijoilla. Jo tällä kaudella on rikottu ennätyksiä matkailussa. Nyt kun myös Aasiasta tuleva matkailu alkaa palautua, kasvu tulee olemaan vielä kovempaa. Alueellemme on kova kiinnostus paitsi useasta Aasian maasta myös USA:sta ja Australiasta, Hanna Kouri kertoo.

- Tietysti olemme matkailualueena etulyöntiasemassa ainutlaatuisen luonnon, paikallis- ja saamelaiskulttuurin sekä alueen monipuolisuuden takia. Myös majoitus- ja aktiviteettitarjonta on omaa luokkaansa. Tätä aluetta on helppo markkinoida. Seuraavaksi meillä on tavoitteena ympärivuotisuuden saavuttaminen matkailussa. Panostamme tällä hetkellä todella vahvasti keskiyön auringon ja yöttömän yön markkinointiin Keski-Euroopassa yhdessä Lapin muiden alueorganisaatioiden sekä Visit Finlandin kanssa, Kouri summaa.

Vuoden matkailualueeksi Suomessa valittiin Inari-Saariselän matkailualue. Toiseksi tuli Kemi ja kolmanneksi Sodankylä. Kunniakirjan matkailijoiden viipymän pitenemisestä sai Kolari.

- On upeaa, että kaikki voittajat ovat Lapista. Se kertoo siitä, miten tärkeää Lapin matkailun kehittäminen on koko Suomen taloudelle.