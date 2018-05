INBJUDAN: Lappträsk <3 influensers! Kom med den 19.6 och bekanta dig med kommunen, närproducerad mat och smaka på en meny gjord av en stjärnkock!

KUTSU: Lapinjärvi <3 vaikuttajat! Tule mukaan 19.6. tutustumaan kuntaan, lähiruokaan ja maistelemaan huippukokin tekemää menua! 31.5.2018 12:00 | Kutsu

Luulitko, että kaikki Suomen kunnat tekevät kuolemaa? Olit väärässä! Lapinjärven kunta on Suomessa pioneeri ihmislähtöisen kunnan kehittämisessä. Meille asukkaiden viihtyvyys ja hyvinvointi on tärkeää. Meille on niin ikään tärkeää tukea yrittäjiä heidän tavoitteissaan, sillä ilman toimivaa elinkeinoelämää ei kunnallakaan ole tulevaisuutta.