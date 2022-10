Inbjudan till Soc&kom-dagen 2022: Solidaritet i kris(er)

Avkastningen av Helsingfors universitets placeringsverksamhet över 14 procent på minus för januari–juni 2022 25.8.2022 08:01:14 EEST | Tiedote

Årsförlusten minskade till under nio procent i juli. Avkastningen på universitetets placeringstillgångar överstiger 13 procent per år från 2019, trots den negativa avkastningen under första halvan av 2022.