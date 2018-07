INCAR OSTAA DELTA AUTON VAURIOKORJAAMOLIIKETOIMINNOT

InCar on vuonna 1991 perustettu autojen vauriokorjaamiseen, maalaamiseen ja huoltoihin erikoistunut yritys. InCarilla on 38 toimipistettä 24 paikkakunnalla, noin 300 työntekijää sekä lisäksi 17 InCar - partnerin valtakunnallinen kumppaniverkosto. InCar korjaa vuosittain 40 000 autoa. Yhtiön palveluja käyttävät kaikki Suomessa toimivat johtavat vakuutusyhtiöt, yritysasiakkaat sekä kuluttaja-asiakkaat. InCar on osa suomalaista A-Katsastus Groupia.



Delta-konserni on toiminut vuodesta 1937. Täyden palvelun autoliikeketju Delta Auto myy ja huoltaa Kia-, Mitsubishi-, Mazda- ja Opel-autoja paikkakuntakohtaisesti 18 toimipisteessään noin 400 ammattilaisen voimin. Delta tarjoaa lisäksi huoltopalveluja kaikille merkeille. Delta Auto on myös maan suurimpia käytettyjen autojen myyjiä: www.delta.fi