Infektiosairaudet muuttavat Aurorasta Meilahden kolmiosairaalaan

HUSin Auroran sairaalassa sijainneet infektiosairauksien kaksi osastoa ja poliklinikka muuttavat Meilahden kolmiosairaalaan lokakuussa. Yli sata vuotta kestänyt infektiosairauksien hoito päättyy Auroran sairaalassa. Läksiäissymposium järjestetään 23.11.2018.

Auroran sairaala on aloittanut vuonna 1914 kaupungin kulkutautisairaalana. Sillä on ollut merkittävä rooli infektiosairauksien hoidon kehityksessä maassamme. Siellä hoidettiin muun muassa ensimmäiset AIDS-potilaat. Vuodesta 1997 lähtien infektiosairauksien toiminnot Auroran sairaalassa ovat olleet osa HUSin infektiosairauksien klinikan toimintaa.

Aurorassa on viime aikoina hoidettu mm. vaikeita, äkillisiä infektiosairauksia ja yleisinfektioita, sairauden, kuten tuberkuloosin vuoksi eristystä vaativia potilaita, HIV- ja muita immuunipuutossairauksia, harvinaisia trooppisia sairauksia sekä potilaita, joilla on epäselvä kuume, tai joiden diagnostiikka tai hoito on muuten erityisen haasteellista.

Auroran osastot 4 ja 5-2 yhdistyvät Kolmiosairaalassa osastoksi K4B, jonne tulee 21 infektiosairauksien ja kolme reumatautien potilaspaikkaa. Osastolla on neljä ilmaeristyshuonetta. Auroran infektiosairauksien poliklinikka tulee osaksi Kolmiosairaalan poliklinikkaa.

Yksiköiden muuttoaikataulu on seuraava:

Auroran osasto 4 sulkeutui 19.10.

Auroran infektiosairauksien poliklinikka sulkeutuu 26.10. ja on kiinni 29.-30.10.

Auroran osasto 5-2 muuttaa Kolmiosairaalaan 29.10.

Kolmiosairaalan osasto K4B on täydessä toiminnassaan 30.10.

Kolmiosairaalan infektiosairauksien poliklinikka avautuu 31.10.

Kolmiosairaalan osaston K4B ja infektiosairauksien poliklinikan uusi osoite on:

Meilahden kolmiosairaala

Haartmaninkatu 4, 00290 Helsinki

PL 340, 00029 HUS

HUSin infektiosairaudet järjestävät Auroran sairaalan yksiköiden läksiäissymposiumin 23.11.2018 klo 16.30. Osoite: Auroran sairaala, rakennus 15 luentosali (sisäänkäynti: pääovi, B-rappu), Nordenskiöldinkatu 20, Helsinki.

Tervetuloa kuulemaan kuinka Auroran sairaalan satavuotinen historia kytkeytyy tiiviisti infektiosairauksien hoidon kehitykseen Suomessa. Kutsu liitteenä.