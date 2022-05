Inflaatio ja sota Ukrainassa kasvattavat yritysten alivakuutuksen riskiä

Raaka-aineiden hintojen nousu sekä puute materiaaleista ja komponenteista ovat johtaneet siihen, että suurvahinkojen korjaamiskustannukset on merkittävästi korkeammat kuin vuosi sitten. Pohjoismaiden suurimpana vakuutusyhtiönä If on jo havainnut, kuinka inflaatio on vaikuttanut yritysasiakkaiden alivakuutukseen.

Kristine B. Wagner on Ifin suuryritysten hinnoittelusta vastaava johtaja.

- Alivakuuttaminen on suurempi ongelma kuin usein tiedostetaan, pahimmassa tapauksessa vakuutus ei kata sattuneita vahinkoja. Tämä tarkoittaa, että jälleenrakentaminen tai uusien työvälineiden ostaminen toiminnan ylläpitämiseksi ei välttämättä ole edes mahdollista, kommentoi Ifin suuryritysten hinnoittelusta vastaava johtaja (If Industrial Head of Underwriting) Kristine B. Wagner. If on ottanut yhteyttä satoihin suurasiakkaisiinsa Pohjoismaissa arvioidakseen yritysten vakuutusten kattavuutta nykytilanteessa. Jos yrityksen vakuutusmäärä on liian matala voi suurvahinko kuten tulipalo tai tulva aiheuttaa sen, ettei yhtiö saa tarvittavaa korvausta korjatakseen vahingot ja rakentaakseen liiketoimintaansa uudelleen. Tätä kutsutaan alivakuuttamiseksi. Alivakuutuksen riski on kehittynyt pikkuhiljaa koronapandemian aikana. Tämän vuoden alussa tilanne on entisestään kiihtynyt Ukrainan sodan johdosta. - Emme ole nähneet tällaista inflaatiota 20-25 vuoteen. Elämme täysin erilaisessa maailmassa kuin vuosi sitten, kommentoi Kristine B. Wagner. Yksi tärkeimmistä tehtävistä - Näemme tämän yhdeksi tärkeimmistä tehtävistämme tällä hetkellä. Haluamme varmistaa, että riskit, joita asiakkaamme haluavat vakuuttaa on arvioitu nykyhintatason mukaisesti. Kokemuksemme mukaan suuri osa yrityksistä aliarvioi etukäteen kulut, joita toiminnan uudelleenkäynnistäminen suurvahingon jälkeen vaatii, Kristine B. Wagner kertoo. Tilanteen kokonaisarviointi on hankalaa. Siihen vaikuttaa esimerkiksi haasteet tiettyjen komponenttien saannissa, materiaalinen niukkuus ja kaupparajoitukset. - On tärkeää, että asiakkaamme toimivat asiassa nyt. Meidän tavoitteenamme on, että asiakkaamme eivät pety vahingon sattuessa. Alivakuutustilanteessa näin voi käydä. Lisätietoa (englanniksi): Avoiding underinsurance

