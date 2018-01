Influenssatilanne Uudellamaalla toistaiseksi edellisvuosia vaimeampi

HUS:n sairaaloissa on influenssaan sairastuneita ollut toistaiseksi vähemmän kuin parina edelliskautena. Neljästä viruksesta yleisin on poikkeuksellisesti ollut B-virus Yamagata. Rokotteen kokonaisteho voidaan arvioida vasta epidemiakauden jälkeen.

Influenssaepidemia alkoi joulukuun lopulla, mutta sairastumishuippu näyttää ainakin tilapäisesti kääntyneen laskuun tammikuun puolessavälissä. HUS:n toiminta-alueella Uudenmaan sairaaloissa epidemia on ollut tähän mennessä vaimeampi kuin parina edelliskautena. Influenssahoitopäiviä on epidemiahuippuja verratessa ollut vain noin kolmasosa viime kauteen verrattuna.

HUS-alueen sairaaloissa teho- ja valvontahoidossa on viikkoon 3/2018 mennessä ollut kaikkiaan 33 henkilöä, joista 88 % perussairaita, lähes 70 % yli 65-vuotiaita ja 2/3-osa rokottamattomia. Eniten valvontahoitoa vaatineita potilaita on hoidettu Hyvinkään sairaalassa.

Liikkeellä on ollut kahta A- ja kahta B-virusta, yleisimpänä poikkeuksellisesti B-virus Yamagata. Tosin HUS:ssa tehohoitoon joutuneilla ja yli 75-vuotiailla A-virus on ollut yleisempi.

Henkilökunnasta 95 prosenttia rokotettu

HUS:n henkilökunnan influenssarokotuksen kattavuus on noussut tällä epidemiakaudella kaikkien aikojen korkeimmalle, peräti 95 prosenttiin. Tulokseen on päästy useita vuosia kestäneellä määrätietoisella panostuksella henkilökunnalle suunnattuun viestintään ja joustaviin rokotuskäytäntöihin.

B-virus Yamagata on puuttunut kansallisen rokotusohjelman kolmitehoisesta rokotteesta, mutta nyt liikkeellä olevien kiertävien neljän influenssaviruksen takia rokotteen kokonaisteho voidaan arvioida vasta kauden loputtua. Nelitehoisen influenssarokotteen saaminen kansalliseen rokotusohjelmaan on tärkeää huomioiden riskiryhmät ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Euroopan tautikeskus kehottaakin jäsenmaitaan harkitsemaan nelitehoisen rokotteen käyttöönottoa.

Rokotus on paras suoja influenssaa vastaan, sillä se estää jälkitauteina keuhkokuumeita, sydänlihastulehduksia sekä aivo- ja sydäninfarkteja. Perusterveillä työikäisillä on aina parempi rokotevaste kuin ikääntyneillä ja perussairailla. Varsinkin iäkkäillä kahtena vuotena peräkkäin otettu rokote vähentää sairaala- ja tehohoidon sekä kuoleman riskiä. Mikäli saisi influenssan rokotteesta huolimatta, taudinkuva on yleensä lievempi ja vakavien jälkitautien riski pienempi.

Lisätiedot:

Eeva Ruotsalainen

epidemiologi, apulaisylilääkäri

HUS Epidemiologian yksikkö

050 427 9117