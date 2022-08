Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen vaatii kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja viestintää - Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontui 12.8.2022 syyskauden ensimmäiseen kokoukseen päivittämään yhteistä tilannekuvaa Itä-Suomen alueella. Tilannekatsauksilla varmistetaan tiedonkulkua eri toimijoiden välillä Itä-Suomen alueella.

Oikealla tiedolla aktiivisesti informaatiovaikuttamista vastaan

”Informaatiovaikuttamisen tavoite on heikentää psykologista turvallisuuden tunnetta ja aiheuttaa epävarmuutta ja pelkoa. Medialukutaito ei auta sitä vastaan. Tarvitaan henkistä kriisinkestävyyttä vahvistavia tekoja ja viestintää.”, kertoi viestintäasiantuntija Lauri Heikkinen valtioneuvoston kansliasta puheenvuorossaan informaatiovaikuttamisesta ja keinoista siihen vastaamisessa.

Viranomaisten proaktiivinen oikean tiedon jakaminen ja oman tarinan kertominen sekä tietoisuuden parantaminen manipulointitavoista ja niiden tavoitteista on tärkeää, kun suojaudutaan informaatiovaikuttamiselta, kertoi Lauri Heikkinen. Myös meillä jokaisella suomalaisella on tärkeä rooli informaatiovaikuttamisen torjunnassa.

Valtioneuvoston kanslian julkaisussa Informaatiovaikuttamiseen vastaaminen: Opas viestijöille (2019:11) tarjotaan keinoja, joilla informaatioympäristön uudenlaisiin uhkiin voidaan varautua ja joilla informaatiovaikuttamisen eri muotoja voidaan tunnistaa sekä analysoida. Lisäksi opas antaa ohjeita informaatiovaikuttamiseen vastaamiseksi.

Itä-Suomessa tilanne edelleen rauhallinen

Tilannekatsauksessaan valmiustoimikunta totesi, että tilanne Itä-Suomessa on edelleen rauhallinen ja vakaa. Liikkuminen rajalla ja sisämaassakin on lisääntynyt muun muassa loma-, marjastus- ja metsästyskaudenkin myötä. Yleisesti tapahtuminen ennustaminen on entistä vaikeampaa ja tilannetta seurataan aktiivisesti. Valmiustoimikunta totesi, että tiedonvaihto sekä tilanteen kehittymisen informoiminen viranomaisten kesken on edelleen erittäin tärkeää. Valmiusryhmien ja -foorumeiden toiminta Itä-Suomen alueella on kesän jälkeen taas tiivistymässä varautumisen eri teemojen ympärillä.

Maahanmuuttovirasto Migrin sekä Suomen Punaisen Ristin edustajat kertoivat valmiustoimikunnalle Ukrainasta Suomeen tulleiden tilanteesta. Itä-Suomeen on Helsingin ja Lounais-Suomen jälkeen tullut seuraavaksi eniten turvapaikan- ja tilapäisen suojelun hakemuksia. Ajankohtaista tietoa löytyy maahanmuuttoviraston sivuilta osoitteesta www.migri.fi/ukraina

Itä-Suomen alueellinen valmiustoimikunta kokoontuu käsittelemään alueellista tilannekuvaa seuraavan kerran syyskuussa.

Alueellisen valmiustoimikunnan tehtävänä on ylläpitää alueellista turvallisuustilannekuvaa, toimia alueellisen varautumisen yhteensovittamisen sekä siihen liittyvän yhteistoiminnan ja tiedonvaihdon foorumina sekä edistää alueellista ja paikallista turvallisuussuunnittelua ja turvallisuusyhteistyötä.

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialue kattaa Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakunnat. Alueellisessa valmiustoimikunnassa on mukana maakuntien varautumisen keskeiset viranomaiset ja toimijat.

Lisätietoja

ylijohtaja Soile Lahti, p. 0295 016 964

pelastusylitarkastaja Kai Horelli, p. 0295 016 870

etunimi.sukunimi@avi.fi, Itä-Suomen aluehallintovirasto