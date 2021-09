Infra-alan investointitarve ei ole vähentynyt – Yhdyskuntatekniikka 2021 Turussa tarjoaa tietoa julkisille hankkijoille

Yhdyskuntatekniikka 2021 järjestetään Turussa 13.–14.10.2021.

Koronapandemiasta huolimatta yhdyskuntatekniikan investointien tarpeet eivät ole vähentyneet. Yhteiskunnan ydinpalvelut ovat toimineet ja niitä on kehitetty koko korona-ajan.

Suomen suurimpaan infra-alan näyttely- ja seminaaritapahtumaan kannattaa tulla paikan päälle tutustumaan alan kehitykseen ja uutuuksiin. Tapahtuma on kerännyt alan osaajat koolle säännöllisesti vuodesta 1983 lähtien.

Teemana vastuullisuus - tulethan tapahtumaan terveenä!

Tapahtuman teemana on vastuullisuus. Järjestäjät selvittävät tapahtuman CO 2 -päästöt. Messubussi 100 liikennöi Turun keskustan ja Messukeskuksen välillä tapahtuman ajan. Yhdyskuntatekniikassa terveysturvallisuus on huomioitu. Tapahtumaa varten on laadittu koronalinjaus, jota päivitetään tilanteen kehittymisen ja viranomaisohjeistuksen muutosten myötä. Mikäli tulijalla ei ole täyttä rokotesuojaa koronavirusta vastaan, voi tapahtuman piha-alueella olevassa teltassa tehdä omakustanteisen pikatestin.

Paikalla infra-alan keskeiset toimijat

Näytteilleasettajiksi on ilmoittautunut lähes 190 yritystä ja organisaatiota. Osastot täyttävät kolme näyttelyhallia ja edustavat koko infra-alaa: energiahuoltoa, jäte- ja ympäristöhuoltoa, liikenne- ja alueinfraa, vesihuoltoa, koneita, laitteita ja varusteita sekä mittaus-, tutkimus- ja muita palveluita.

Tietoiskuja, kilpailutuotteita ja seminaareja

Näyttelyvieraat voivat näyttelyosastoihin tutustumisen lomassa seurata A-hallin tietoiskualueella pidettäviä näytteilleasettajien tietoiskuja ja B-hallin Mediakirjastossa mm. YT21 Uutuustuote -kilpailun esittelyvideoita. Näyttelyä järjestävien järjestöjen seminaarit ja koulutustilaisuudet kokoavat paikalle infra-alan asiantuntijoita. Näyttelyn yhteydessä järjestetään mm. "Vähäliikenteisten teiden poliittinen aamupäivä", jonka yhteydessä eduskunnan liikennevaliokunnan puheenjohtajalle luovutetaan vetoomus vähäliikenteisten teiden puolesta.

Maksuton sisäänpääsy

Näyttelyvieraille sisäänpääsy on maksuton, mutta edellyttää rekisteröitymistä kävijäksi. Etukäteen rekisteröityneille lähetetään sisäänpääsyyn tarvittava nimikortti sähköpostiin tapahtumaa edeltävällä viikolla.

Tapahtumaan, sen ohjelmaan ja koronalinjauksiin voi tutustua osoitteessa www.yhdyskuntatekniikka.fi. Samalla voi rekisteröityä kävijäksi.

Näyttelyn järjestää viisi alan keskeistä järjestöä: https://yhdyskuntatekniikka.fi/fi/tietoa-tapahtumasta/jarjestajat

Media on tervetullut näyttelyyn ja sen oheistapahtumiin!

Lisätietoja:

Näyttelypäällikkö Anna-Maija Hallikas, puh. 044 553 5263, anna-maija.hallikas@yhdyskuntatekniikka.fi

Näyttelyn johtaja Mika Rontu, puh. 050 309 8470, mika.rontu@yhdyskuntatekniikka.fi