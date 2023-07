Inka Nousiaisen anti-selfhelp-kirja auttaa kohtaamaan häpeän lempeästi ja mustalla huumorilla – Häpeäkirja ilmestyy 1.8.

Osin täytettävä työkirja tarjoaa vertaistukea sekä tietoa ja oivalluksia häpeän mekanismeista. Lävitse käydään niin nolo ostos kuin vaikein ihmissuhde, vitsi väärässä paikassa ja kaiken läpäisevä riittämättömyyden tunne.

Häpeäkirjassa myös pelataan häpeäbingoa, piirretään teini-iän hiustyyli ja pohditaan mm.



• häpeän olomuotoa

• vauvuuden kipeintä pistettä

• harrastustraumoja

• palaverin pahimpia paloja

• treffimokia

• syitä miksei lähtenyt juhliin

• epäluuloja toisten ajatuksista

• eri tapoja huijata itseään

”Luovasti havainnoiden ja itseymmärrystäsi tukevien tehtävien avulla pääset sukeltamaan häpeäsi syvimpiin pohjamutiin ja näkemään sitä sellaisissakin paikoissa, joihin et aiemmin huomannut katsoa. Miksi ihmeessä kukaan haluaisi moista? No siksi, että ennen kuin voi hyvästellä mitään, se täytyy ensin kohdata.”

Kirjailija Inka Nousiainen (s. 1976) on kirjoittanut romaaneja, lastenkirjoja ja sanoituksia useille artisteille. Hän on saanut muun muassa Topelius- ja Savonia-palkinnot ja ollut ehdolla Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Hävennyt hän on aina.

Inka Nousiainen: Häpeäkirja

208 sivua

Ilmestyy 1.8.

Lisätietoja, arvostelukappaleet sekä haastattelu- ja kuvapyynnöt:

Pauliina Pietilä, tuottaja, p. 040 779 2942, pauliina.pietila@gummerus.fi