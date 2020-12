Inkerinsuomalaisista kertova tietokirja ehdolla Vuoden historiateokseksi

Camilla Greben dekkareita on myyty Suomessa yli 100 000 kappaletta 9.12.2020 07:55:00 EET | Tiedote

Gummerus on julkaissut ruotsalaisdekkaristi Camilla Grebeltä neljä rikosromaania, joita on myyty Suomessa eri formaateissa yhteensä yli 100 000 kappaletta. Grebe on voittanut ainoana naisena kahdesti sekä Ruotsin parhaan rikosromaanin palkinnon että Pohjoismaiden parhaan rikosromaanin Lasiavain-palkinnon.