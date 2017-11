InnoElma-palkinto Sillankorvan Yrttijuustolle

Sillankorvan Yrttijuusto Evijärveltä on voittanut 3 000 euron InnoElma-palkinnon ELMA maaseutumessuilla Messukeskuksessa. Palkinto myönnetään vuosittain maaseudun innovatiiviselle kehittäjälle, tänä vuonna elintarvikealan yritykselle. Palkinnon saajan valitsi 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski.

Sillankorvan Yrttijuusto valmistaa oman tilan maidosta vähärasvaisia tuorejuustoja sekä säilöntäaineettomia marjajäädykkeitä.

– Kyseessä on hieno ruokalan innovaatio, joka edustaa erinomaisesti suomalaista lähiruokaa. Lisäksi yritys on rohkeasti lähtenyt etsimään uusia markkinoita tuotteelleen aina Kiinasta asti. Rohkeus ja ennakkoluulottomuus nousivatkin erityisansioina laadukkaan tuotteen lisäksi. Toivon, että Sillankorvan Yrttijuusto antaa esimerkillään uskoa myös muille alan pienille toimijoille, perusteli Alakoski valintaa.

Sillankorvan Yrttijuusto on osallistunut messuille Shanghaissa ja saanut Kiinasta hyvän yhteistyökumppanin, joka on kiinnostunut yrityksen tuotteista. Eviran vientilupatarkastus on nyt hyväksytty. Nyt yritys odottaa Kiinan viranomaisten hyväksyntää, jonka jälkeen Sillankorvan Yrttijuusto voi aloittaa viennin Kiinaan.

InnoElma-palkinto myönnetään vuosittain kotimaiselle maaseudun start-up- tai kasvuyritykselle.

3 000 euron palkinnon lahjoittaa Suomen Messusäätiö. Aikaisempia InnoElma-palkinnon voittajia ovat olleet muun muassa Isokummun lammastila, Arctic Warriors, Kakkaramäki Oy Rock and Lake -verkosto, Saparokuja Oy, Lieksan Matkakaverit tmi ja Marjavasu.

Sillankorvan Yrttijuusto, Jouko Pahkakangas, p. 0500 934 812, jouko.pahkakangas@multi.fi

tiedottaja Tuula Sipilä, 040 905 1373, tuula.sipila@messukeskus.com

ELMA-maaseutumessut Messukeskuksessa 10.–12.11. esittelee suomalaisen maaseudun tuotteita ja palveluita: elintarvikkeita, maaseudun kehittämistä, maaseutumatkailua sekä kotieläimiä ja niiden hoitoa. Messut on osa ELMA – Elämää, eläimiä ja ostoksia -tapahtumakokonaisuutta, johon kuuluu viisi tapahtumaa: ELMA, Metsä, Kädentaito, OutletExpo ja Lemmikki. Samalla lipulla kaikki tapahtumat. Liput Messukeskuksen verkkokaupasta tai ovelta. #elmamessut

Suomen Messusäätiö jakaa vuosittain noin 400 000 eurolla palkintoja suomalaisen elinkeinoelämän edistämiseen. Palkintoja ovat mm. Kaj Franck -muotoilupalkinto, Vuoden nuori suunnittelija sekä InnoElma-palkinto. #messusäätiö