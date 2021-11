Innon kevään 2022 kirjalista on julkaistu

Innon kevätkatalogiin pääset tutustumaan täällä.

Katalogin kirjoista vielä tämän vuoden puolella (1.12.) ehtivät ilmestyä muun muassa Kalle Kniivilän kirja Aleksei Navalnyista, Vappu ja Ilkka Taipaleen uskomattomia matkakertomuksia sisältävä Taipaleella ja suositun Mysteeritarinat-podcastin parhaista jaksoista kirjaksi koottu Mysteeritarinoiden parhaat.

Kaunokirjallisuuden puolella Innon vuoden aloittaa valloittava, elämänmyönteinen perhesaaga Palermotien taivaallinen laulu. Denise Rudbergin kolmesta koodinmurtajanaisesta kertovan Liittolaiset-sarjan kolmas osa Vieras joukossa ilmestyy maaliskuussa ja palkitun brasilialaisen nykykirjailijan Luiz Ruffaton uutuusromaani Päättyy myöhäinen kesä julkaistaan helmikuussa.



Odotetut Rui Santos ja Berger & Blom -dekkarisarjat saavat jatkoa kun Anu Patrakan Katumuksen kallio ja Arne Dahlin Jäänlähtö ilmestyvät tammi- ja maaliskuussa.

Myös kahden uuden dekkarisarjan avausosista päästään nauttimaan keväällä. Dystooppisen Pohjoinen-trilogian avaava Nattavaara (ilm. 1/2022) maalaa karun kuvan lähitulevaisuudesta, jossa tuntemamme maailma on tuhoutunut. Kirjasarjan takaa löytyy ruotsalainen aviopari Thomas Engström ja Margit Richert.



Niin ikään Ruotsissa asuvan, poliisina työskentelevän rikoskirjailija Anna Karolinan Ebba Tapper -sarjan ensimmäinen osa Toinen meistä kuolee tänään (ilm. 4/2022) on myynyt kotimaassaan jo yli 55 000 kappaletta. Se vie lukijansa pahamaineisen puolustusasianajajan Angelan ja vastikään poliisin virasta hyllytetyn Ebban mukaan Ruotsin puhutuimpaan murhatutkimukseen ja valtataisteluksi äityneeseen oikeustaisteluun.



Maaliskuussa ilmestyy kaksi true crime -uutuutta. Vanki 237/01 avaa lukijalle hetkeksi ovet, joiden takaa paljastuu millaista on suljetun vankilan arki ja millaisia ovat eri syistä kaltereiden taakse joutuneiden ihmisten mielenmaisemat. Äitimme oli sarjamurhaaja on paitsi raastava tositarina, myös kolmen vahvan naisen selviytymiskertomus absoluuttisesta pahasta. Sisarukset halusivat kertoa tarinansa, jotta heidän kesäkuussa 2022 vapautuva äitinsä ei pääsisi enää koskaan toistamaan tekojaan.

Tietokirjojen puolella matkataan juuri Vuoden matkakirja -palkinnolla palkitun Ville-Juhani Sutisen opastamana heimojen Suomeen

(Matkalla Suomeen – Tarinoita heimojen maasta ilm. 2/2022), murretaan ennakkoluuloja Mona Blingin johdolla (23 transmyyttiä – Totta ja tarua transihmisistä ilm. 3/2022), tutustutaan Paavo Haavikon yhteiskuntakriittisiin teoksiin ja ajatuksiin

(Paavo Haavikon linja ilm. 2/2022) ja pureudutaan maapallon polttavaan tulevaisuuteen (Tuli on irti ilm. 3/2022) yhden aikakautemme vaikutusvaltaisimman ajattelijan, Naomi Kleinin, kanssa.

Helmikuussa päästään tutustumaan sukupolvensa tulkin, Jia Tolentinon, älykkääseen analyysiin aikamme itsepetoksesta, kun Yhdysvalloissa kulttimaineeseen nousseen Trick Mirror -kirjan suomenkielinen laitos Trikkipeili ilmestyy. Maaliskuussa ilmestyvä Kolmen naisen kirjeitä – Rakkaudesta surusta ja luopumisesta on ajatuksia herättävä teos, jossa ystävykset kirjoittavat toisilleen kirjeitä pohtien elämiensä käännekohtia. Kirjan ja kirjeiden takaa löytyvät toimittaja-kirjailijat Ina Ruokolainen, Nenne Hallman ja juuri tietokirjailijapalkinnon saanut Suvi Ahola.



Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon edellisestä kirjastaan saaneet Jouko Aaltonen ja Seppo Sivonen tekevät tutkimusmatkan Kongon historiaan ja kertovat suomalaisten ja skandinaavien osallisuudesta kolonialismin rakentajina (Kongon Akseli, ilm. 2/2022). Viime vuonna Erakot-kirjallaan lukijat valloittanut Milla Peltonen puolestaan kertoo toukokuussa ilmestyvässä Äidin kullat -kirjassaan lemmenjokelaisen kullankaivajaperheen poikkeuksellisen elämäntarinan.



Lapsia hemmotellaan uudella vauhdikkaalla Koirakamut-sarjalla, josta julkaistaan toukokuussa kaksi ensimmäistä osaa. Lasten tietokirjojen aiheissa käsitellään muun muassa paloaseman arkea, raitiovaunuja ja teini-ikäisten kehon ja mielen muutoksia.



Kaikki kevään kirjat löydät täältä.



