Innovaatiot ja yrittäjyys aiheina Oulun yliopiston ja CASS-tutkimuslaitoksen seminaarissa

Oulun yliopisto ja Chinese Academy of Social Sciences (CASS) -tutkimuslaitos Kiinasta järjestävät 22.11. Oulussa yhteisseminaarin, jonka teemana ovat innovaatiot ja yrittäjyys. Tilaisuudessa keskustellaan tekijöistä, jotka edesauttavat tai estävät taloudellisesti ja sosiaalisesti relevanttia innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä.

Keskusteluissa pureudutaan muun muassa talouden pitkän aikavälin muutoksiin Suomessa ja Kiinassa, tieteen ja yhteiskunnan välisiin suhteisiin, innovaatiopolitiikkaan ja paikallisiin innovaatiojärjestelmiin. Esitelmöitsijät ovat CASSin ja Oulun yliopiston tutkijoita sekä kiinalaisten yritysten edustajia. Lisäksi vieraat tutustuvat oululaisiin yrityksiin, kuten Oulun yliopiston tutkimuksesta lähtöisin olevaan Indoor Atlakseen.

Seminaari on ensimmäinen, jonka Oulun yliopisto ja CASS järjestävät sen jälkeen, kun organisaatiot solmivat yhteistyösopimuksen viime huhtikuussa. Yhteistyö CASSin kanssa on Oulun yliopistolle erittäin merkittävä, sillä CASS on Kiinan vaikutusvaltaisimpia tutkimusinstituutteja. Sieltä valmistuu tutkijoita ja asiantuntijoita Kiinan keskushallinnon avaintehtäviin.

Seminaariin ovat tervetulleita yliopistojen ja tutkimuslaitosten tutkijoiden lisäksi yritysten asiantuntijat sekä kansalliset ja paikalliset politiikan ja julkishallinnon edustajat.

Seminaari järjestetään Oulussa hotelli Lasaretissa keskiviikkona 22.11. klo 9–17. Oulun yliopisto ja CASS järjestävät seminaarin samalla teemalla viiden vuoden ajan vuorovuosin Oulussa ja Pekingissä.

Ajatushautomo tutkii tieteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta

Innovaatiot ja yrittäjyys -seminaarin järjestävät Oulun yliopiston ihmistieteiden tutkimuksen Eudaimonia-instituutti ja sen alla toimiva tieteen, teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutussuhteiden ajatushautomo Oulu Think Tank. Ajatushautomo perustetaan virallisesti seminaaripäivänä 22.11.

Ajatushautomon tehtävänä on tutkia tieteen ja teknologian yhteiskunnallista vaikuttavuutta, tieteen ja yhteiskunnan välistä vuorovaikutusta, tiede- ja teknologiapolitiikkaa, tieteen sovelluksia ja hyödyntämistä sekä tieteellisen asiantuntijuuden roolia julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa. Samalla se nostaa esiin uusia avauksia Oulun yliopistossa.

Oulu Think Tank -ajatushautomoa johtaa apulaisprofessori Juha Tuunainen Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta.