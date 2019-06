Innovaatiotalo Epicenter Helsinki on herättänyt laajalti kiinnostusta ja nauttii tasaisesta kasvusta

Marraskuussa Helsinkiin avattu innovaatiokeskus Epicenter on houkutellut jäsenikseen lukuisia suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Ruotsalaislähtöinen Epicenter on myös kasvanut yhdeksi Helsingin aktiivisimmista yritys- ja teknologiatapahtumien areenoista.

Marraskuussa Helsingin keskustaan toimipisteensä avannut kansainvälinen innovaatiotalo Epicenter on herättänyt kiinnostusta monipuolisella tapahtumatarjonnalla sekä aktiivisella toiminnallaan. Epicenter Helsinki on järjestänyt satoja innovaatioihin, digitaalisuuteen ja kasvuun keskittyviä asiantuntijatapahtumia, työpajoja ja seminaareja. Toiminnan tavoitteena on inspiroida ja tukea verkoston jäseniä.

Kevään aikana Epicenter Helsingissä on nähty monipuolinen kattaus luovan ja tekniikan alan huippuasiantuntijoita, kuten muusikko ja yrittäjä Samu Haber, kirjailija ja koodauksen uranuurtaja Linda Liukas, sijoittaja ja peliguru Peter Vesterbacka, someasiantuntija Andy Krainaks sekä kasvuyritysten ekspertti Adrian McDonald. Vastikään Epicenterissä järjestetty Mimmit Sijoittaa -tapahtuma keräsi ennätysnopeasti paikalle sata sijoittamisesta kiinnostunutta naista.

“Digitaalisuus vaikuttaa jatkuvasti kaikilla toimialoilla. Epicenter Helsinki on perustettu auttamaan kasvuyrityksiä sekä suurempia yrityksiä verkostoitumaan, kehittymään ja tekemään töitä yhdessä. Lähes 9000 neliömetrin innovaatioareena Helsingin keskustassa tarjoaa erikokoisille yrityksille mahdollisuuden jakaa tietoa ja oppia digitaalisuudesta”, sanoo Patrick Mesterton, Epicenterin toimitusjohtaja ja yksi sen perustajista.

Yritykset ovat ottaneet Epicenterin omakseen

Epicenter Helsinki on viime kevään aikana houkutellut jäsenikseen paljon uusia kasvuyrityksiä sekä suuria kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Tuoreimpiin tulokkaisiin lukeutuvat muun muassa S-Pankki, startup-tapahtuma Arctic15, kasvuhakkerointiyritys Growth Tribe, luova markkinointitoimisto Framme, verkkokauppa Amazonin pilvipalveluita tuottava AWS, ohjelmistoyritys NCrypted, teknologiayrityksille markkinointiapua tarjoava CMOWashere, perintätoimisto Alektum, kiinteistöalan toimija Nordisk Renting sekä konseptisuunnitteluun ja konsultointiin keskittynyt Auramo-Stenwall. Talossa toimii myös Sense of Intelligence, joka valmistaa koirien elintoimintoja seuraavaa älyteknologiaa. Epicenter Helsingissä työskentelee tällä hetkellä yhteensä 45 yritystä.

“On ollut upeaa seurata Epicenterin kasvua Helsingissä, ja sitä miten yritykset ovat täällä kiinnostuneita kehittämään uusia innovaatioita ja kasvamaan. Helsinki on upea kaupunki täynnä potentiaalia ja luovuutta. Olemme saaneet Helsingissä paljon uusia jäseniä kuluneiden kuukausien aikana, joista viimeisin tulokas on Amazon, jonka AWS-pilvipalveluiden kehitystiimi muutti Helsingin toimipisteeseemme”, Mesterton sanoo.

Epicenter Helsinki on kehitetty yhdessä kiinteistöyritys Ilmarisen kanssa. Epicenter on kansainvälinen verkosto, jossa on mukana 500 yritystä ja 6 000 jäsentä. Helsingin lisäksi Epicentereitä löytyy Tukholmasta, Amsterdamista ja Oslosta. Helsingin toimipiste avattiin marraskuussa 2018. Jäsenille on tarjolla monenlaisia etuja, kuten tapahtumia ja työtiloja kaikissa Epicenterin toimipisteissä.