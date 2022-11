Innovatiivinen ja ekologinen keittiö kuin suoraan avaruudesta

Keittiöiden rakentamisen asiantuntija Sami Lassila on työskennellyt rakentamisen parissa 15 vuotta ja siirtynyt tämän jälkeen toteuttamaan suurtalouskeittiö- ja ravintolalaiteasennuksia:

“Ammattilaisen näkökulmasta modulaariset keittiökokonaisuudet ovat ainutlaatuisia, enkä ole urallani törmännyt vastaaviin. Kilpailijoita ei ole toistaiseksi tullut vastaan, eli tämän kokoluokan toteutuksia ei Suomessa muilta toimijoilta saa. Ylitsepääsemättömiä keittiötarpeiden toteutukseen liittyviä rajoitteita ei ole vielä ilmaantunut. Valmiit kokonaisuudet voidaan kuljettaa jopa ulkomaille asti autolla tai laivalla.”

Lassila on osana Contyn suunnittelutiimiä ja huolehtii, että modulaarisissa kontteihin rakennettavissa keittiötarpeissa jokainen yksityiskohta toimii, kuten esimerkiksi muunneltavuus, materiaalit ja huoltomahdollisuudet.

Kiertotalouden näkökulmasta ideaalinen ja ekologinen kokonaisuus.

“Uudelleenkäytettävissä keittiömoduuleissa kaikki on tarkkaan harkittua, ja materiaaleissa on huomioitu ekologisuuden kannalta muun muassa kestävyys. Niiden eräs ainutlaatuinen ominaisuus on se, että kaikki toteutetaan avaimet käteen -periaatteella. Kun vesi ja sähkö saadaan kytkettyä ja ilmanvaihtosäädöt viimeisteltyä, kokonaisuus on valmiina käyttöön”, Lassila toteaa.

Lassila kertoo, että “taskukokoisissa keittiökokonaisuuksissa” kaikki on pyritty optimoimaan lattiasta kattoon:

“Pinnat pystytään kätevästi pitämään puhtaana lattioiden suihkuttamista myöten ja lattiassa on kivirouheinen, liukkautta estävä pinnoitemateriaali. Ekologinen Ilmalämpöpumppu auttaa lämmönsäätelyssä. Konttien varastointivaiheessa sen rooli korostuu myös niin, että kontti pysyy käyttöjen välisenä aikana kuivana ja laitteet säilyvät entisellään. Tilapäiseen keittiötarpeeseen nähden kokonaisuudet ovat pitkäikäisiä, sillä seuraaville käyttäjille kaikki on täysin muokattavissa ja uudelleenkäytettävissä toivotunlaiseksi kokonaisuudeksi.”

Liikkuva ravintola, jonka rakentamisessa sovelletaan myös poikkeuksellisia ilmanvaihtoratkaisuja.

Ilmanvaihdon asiantuntija ja toteuttaja Mikko Laakso KJ-Ilmastointi Oy:stä kertoo, että Contyn keittiökokonaisuus erottuu ilmanvaihdon näkökulmasta poikkeuksellisella ruuanvalmistuskapasiteetillaan:

“Konttien tilat ovat pienet ja sitä kautta ilmanvaihdon suunnittelu haasteellisempaa, sillä isommat ilmamäärät vaativat isompaa tilaa. Parhaimmillaan yhteen konttiin saa mahdutettua jopa neljä suurkeittiöuunia. Ilmanvaihtokanavien paksuudessa ja paloeristyksissä on oltava huolellinen, ja ilmanvaihtomäärät pitää laskea tarkkaan. Niukka asennustila vaatii poikkeuksellisen hyvää ammattitaitoa.”

Conty haastaa yrityksiä ja kuntayhteisöjä huomioimaan, että väistökeittiötarpeille on olemassa myös siirreltävä ekologinen ratkaisu. Contyn ratkaisun avulla turvattiin äskettäin esimerkiksi 1800 henkilön ruokailut Ilmajoen Jaakko Ilkan -koulussa. Kunta teki päätöksen olla rakennuttamatta erillistä väistökeittiötä, jonka rakennustarvikkeiden elinkaari olisi jäänyt lyhyeksi, eikä liikenteen päästöjä lisääviä pitkiä ruokakuljetuksia tarvinnut järjestää.