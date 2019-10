Insinööriliiton ja insinöörien ammattikunnan historia yksiin kansiin

Satavuotisjuhliaan viettävä Insinööriliitto julkaisi tänään tutkimuksen insinööreistä, heidän järjestöstään sekä suomalaisen yhteiskunnan teknistymiskehityksestä 1920-luvulta 2010-luvun loppupuolelle.

Takamailta tekniikan kehityksen kärkeen – Insinööriliitto yhteiskunnallisena vaikuttajana -kirjan kirjoittaja, tutkija Sampsa Kaataja sanoo kirjan poikkeavan tyypillisistä järjestön historiikeista. Teoksen näkökulma on tuntuvasti järjestön sisäisiin tapahtumiin keskittyvää historiikkia laajempi.

– Insinööriliitto päätti teettää juhlavuotensa kunniaksi tutkimuksen, jossa liiton tarina sidotaan osaksi ammattikunnan historiaa ja suomalaisen yhteiskunnan teknistymiskehitystä sadan vuoden ajalla. Ratkaisu oli hieno paitsi minun myös suomalaisen tekniikan historian tutkimuksen kannalta, Kaataja sanoo.

Tutkimusprojekti kesti kaikkiaan noin kaksi ja puoli vuotta. Tutkijan mukaan kirja on läpileikkaus noin sadan vuoden ajanjaksosta, jolloin tekniikan merkitys on sekä tuntuvasti kasvanut että tunkeutunut lähes kaikille arkisen elämän osa-alueille.

– Puhumme sitten energiasta, liikenteestä, terveydenhuollosta tai vaikka tiedonvälityksestä, teknologinen muutos ja kehitys on ollut valtaisa. Muutoksen moottoreina ovat olleet insinöörit ja heidän ammatillis-aatteellisena yhdistyksenä syntynyt Insinööriliitto, joka sekin on sadassa vuodessa kokenut melkoisen muodonmuutoksen, Kaataja kuvaa.

Hänen mielestään on paradoksaalista, että tekniikan ja insinöörityön merkityksen kasvaessa ammattikunta on keskiluokkaistunut.

– 1920-luvulla insinööri oli koulutettu, hyvin palkattu, ja hänen työmarkkina-asemansa oli vahva. Viimeisten neljän vuosikymmenen aikana insinööreistä on tullut tekniikan asiantuntijoita, joille työttömyyskin on tullut tutuksi ja palkkakehitys on valunut lähemmäs keskiluokkaa, Kaataja kertoo.

Tutkijan mukaan insinöörien tekemä työ on myös muuttunut näkymättömämmäksi kuin aikaisemmin. Teknisten vempaimien ja teknologian nopean kehityksen keskellä ihminen ei enää huomaa ammattikunnan kädenjälkeä samalla tavalla kuin vuosikymmeniä aikaisemmin.

– Insinöörien työ on arkipäiväistynyt, mutta tämä ei tarkoita, että sen merkitys olisi vähentynyt. Insinöörien työ on ja pysyy. On helppo väittää, että insinööreillä on merkittävä rooli ratkottaessa ihmiskunnan tämän hetken suurinta huolenaihetta eli ilmastonmuutosta, Kaataja sanoo.