Insinööriliitto seuloo vuoden 2022 insinööritekoa

– Palkinto jaetaan tunnustuksena insinöörien ja muiden tekniikan alan ammattilaisten aikaansaamasta teosta, joka on yhteiskunnallisesti vaikuttava, muuttaa merkittävästi työelämää tai edistää globaalia hyvinvointia. Se voidaan myöntää yritykselle, yhteisölle tai yksityishenkilölle, Insinööriliiton järjestöjohtaja Tommi Grönholm kertoo palkinnon kriteereistä.

Finalistit seulottiin kesän 2022 aikana digitaalisella kampanjalla. Seitsemän finalistin joukko on monipuolinen kirjo tekniikan alan ammattilaisten tekemästä työstä ja osaamisesta. Mukana mm. Riihimäen robotiikkakampus, selkäydinnesteen tunnistava älyneula ja pölyttäjäpenkki.

Kaikki finalistit on kerätty osoitteeseen www.is.fi/insinoorigaala, jossa voi myös äänestää omasta mielestään parasta ehdokasta. Voittaja ratkeaa yleisöäänestyksen tuloksen perusteella. Äänestys on alkanut ja on avoinna elokuun 30. päivän iltaan saakka.

Insinööri-gaala järjestetään tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Tilaisuudessa jaetaan Vuoden insinööriteon lisäksi myös muita tunnustuksia.

– Valitsemme muun muassa vuoden insinöörin ja vuoden luottamushenkilön. Tarkoitus on nostaa insinöörityön ja -koulutuksen arvostusta, tehdä tekniikan alan ammattilaisten työtä näkyvämmäksi ja antaa tunnustusta ihmisille, jotka tekevät pyyteettömästi työtä ammattikunnan ja liittoyhteisön hyväksi, Grönholm sanoo.