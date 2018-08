Insinööritoimisto Stacon Oy on Vuoden sähkösuunnittelija

Helsinkiläinen Insinööritoimisto Stacon Oy on valittu vuoden sähkösuunnittelijaksi. Valinta julkistettiin tänään Sähköisen talotekniikan rakennuttajaseminaarissa Suomalaisella Klubilla. Tunnustuksen vastaanottivat toimitusjohtaja Kalevi Hämäläinen ja varatoimitusjohtaja Jonne Järvinen.

Insinööritoimisto Stacon perustettiin vuonna 1992 jatkamaan osaltaan konkurssiin menneen Kupari & Uustalo Oy / Sähkötekninen insinööritoimisto toimintaa. Yli neljänkymmenen vuoden uran sähkösuunnittelijana tehnyt Hämäläinen vastasi jo tuolloin painopistealueeksi valittujen julkisten kohteiden - kuten ministeriöiden, museoiden, koulujen, päiväkotien ja toimistorakennusten – taloteknisten järjestelmien suunnittelusta.

Tavoitteena hallittu kasvu

Yrityksen liikevaihto on ollut viime vuosina 1,2-1,3 miljoonaa euroa vuodessa ja sillä on 15 työntekijää. Stacon hankki muutama vuosi sitten Pohjois-Helsingin Pukinmäestä uudet tilat, joihin mahtuisi väkeä paljon nykyistä henkilöstöä enemmänkin.

– Isoihin toimeksiantoihin kykenevän ja silti ketterän toimiston optimaalinen koko on mielestäni 20-30 työntekijää. Tavoitteenamme on lähivuosina kasvattaa henkilömäärää lähemmäs kolmeakymmentä, suunnittelee Hämäläinen.

Hänen mukaansa sopivan tasainen kasvuvauhti olisi satatuhatta euroa vuodessa. Ulkopuolisella rahoituksella kasvua ei kuitenkaan lähdetä hakemaan.

– Yrittäjänä nukkuu paljon paremmin, kun velkaa ei ole, Hämäläinen sanoo.

Hyvä työnantaja panostaa osaamiseen

Osaava ja viihtyvä henkilöstö on suunnitteluyrityksen tärkein pääoma. Staconilla kannustetaan työntekijöitä osaamisen täydentämiseen antamalla mahdollisuus kouluttautua palkallisella työajalla. Insinööriopiskelijoille tarjotaan lopputyö- ja harjoittelupaikkoja.

Erikoistyöt piristävät arkea – konsultointia, valaistusta, turvajärjestelmiä

Stacon on vahva toimija myös konsultointipuolella. Tilaajatahojen omien konsulttiresurssien alasajosta on viimeisten kymmenen vuoden aikana seurannut kasvavaa kysyntää Staconin palveluille.

Yritys on palkittu kaksi kertaa Vuoden valaistuskohde -kilpailussa. Viimeisin voitto tuli Didrichsenin taidemuseon uuden valaistuksen suunnittelusta. Monet Staconin suunnittelijat ovatkin suorittaneet Aalto Pron valaistussuunnittelun täydennyskoulutusohjelman.

Staconilla on osaamista myös turvajärjestelmien suunnittelussa. Turvajärjestelmien suunnittelu ja asennus on keskittymässä alan suurimmille, monipuolisia kokonaisratkaisuja tarjoaville toimijoille. Hämäläisen mukaan pienilläkin yrityksillä on silti paikkansa. Edellytyksenä on, että palveluvalmius varmistetaan alan jatkuvalla seuraamisella ja yhteistyöllä maahantuojien, urakoitsijoiden ja alan järjestöjen kanssa.

Yhteistyösuuntautunut aktivisti

Varatoimitusjohtaja Jonne Järvisen mukaan ainakin pääkaupunkiseudulla rakentamisessa on siirrytty viime vuosina sanelupolitiikasta kohti oikeaa yhteistoimintaa. Yrityksen slogan on ”kuuntele, sovi ja jousta”.

– Meidänkin suunnitelmissamme voi olla virheitä. Kiitämme aina urakoitsijoita tai laitetoimittajia, jos he pysäyttävät virheen etenemisen, sanoo Järvinen.

– Kukaan ei ole täydellinen ja tekevälle sattuu. Havaittuihin epäkohtiin puututaan asiallisesti puolin ja toisin ja yritetään löytää ratkaisut ongelmiin niin ajoissa kuin mahdollista. Tässä myös oikealla ilmapiirillä on tärkeä merkitys. Ongelmatilanteissa avoimuus ja rehellisyys on yleensä paras tapa saada hommat toimimaan, Järvinen sanoo.

Stacon osallistuu aktiivisesti sekä Turva-alan yrittäjien että Finnsecurity ry:n samoin kuin NSS Sähkösuunnittelijat ry:n, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry:n, Suomen Valoteknillinen Seura ry:n ja KNX Finland ry:n toimintaan.

– Totta kai se vie jonkun verran aikaa ja resursseja, mutta missään muualla kuin alan järjestöjen toiminnassa ei pysty luomaan samanlaista yhteistyöverkostoa ja vaikuttaa asioihin, summaavat Hämäläinen ja Järvinen.

Vuoden sähkösuunnittelijaksi valinnan perusteet

Vuoden sähkösuunnittelijan valitsevat RAKLI ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry. Tunnustuksella nostetaan esille esimerkillisesti toimivia sähkösuunnitteluyrityksiä sekä sähkösuunnittelijoiden työn osaamisvaatimuksia. Insinööritoimisto Stacon Oy:n vuoden sähkösuunnittelijaksi valinnan perusteet olivat:

- Pidetty työnantaja, josta seuraa hyvä henkilöstön pysyvyys

- Teettää säännöllisesti opinnäytetöitä

- Rekrytoi myös juuri valmistuneita henkilöitä

- Referensseinä tunnettuja kohteita, kuten mm. Didrichsenin museo ja Torikortteli Helsingin keskustassa

-Tekee paljon suunnittelutöitä Helsingin ja Vantaan kaupungeille

- On aktiivinen ottamaan käyttöön uusia toimintatapoja sekä suunnittelu- ja työmaanhoitotyökaluja

- Kouluttaa henkilökuntaa jatkuvasti ja monipuolisesti

- Avainhenkilöt osallistuvat aktiivisesti alan yhteiseen kehittämiseen

kuva: Mikko Arvinen, Sähköinfo Oy