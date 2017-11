Insinöörivaikuttaja haluaa paikata Keski-Suomen osaajavajeen

Nimitys Insinööriliitossa 10.10.2017 09:48 | Tiedote

Tietotekniikan insinööri Kalle Kiili on aloittanut Insinööriliitossa kehityspäällikkönä. Tehtävä on liitossa uusi. Insinööriliitto on Kiilille tuttu, sillä hän on ollut mukana luottamustoimisena liittoyhteisössä jo vuosikymmenen.