INSPECT-hanke jatkaa haitallisten vieraskasvien torjuntatyötä kesän aikana (Pohjalaismaakunnat)

Jaa

INSPECT-hankkeen toinen kenttäkausi alkaa pitkän talven jälkeen. Talvikuukausina kurtturuusun ja jättipalsamin torjuntakäsikirjojen laadinta on käynnistynyt. Käsikirjojen on tarkoitus helpottaa kurtturuusun tai jättipalsamin torjunnan suunnittelua riippumatta siitä, onko toimenpiteen toteuttaja julkinen sektori, yhdistys tai yksityishenkilö. Olemme myös panostaneet tiedottamiseen niin hankkeesta kuin kurtturuususta ja jättipalsamistakin.

Haitallisten vieraslajien torjunta vaatii usein jatkuvaa työtä useamman vuoden aikana, joten INSPECT jatkaa kurtturuusun ja jättipalsamin torjuntatyötä myös tänä kesänä. Suomessa torjuntatyötä tehdään Valassaarilla, Vaasassa ja Kyrönjoella, kun taas Ruotsissa työ keskittyy Uumajan kunnan keskeisiin osiin sekä Holmöarnan ja Snöanin saarille.

Kurtturuusun ja jättipalsamin torjuntakohteita on määrällisesti paljon. Tämän lisäksi kokeilemme myös, mitkä torjuntamenetelmät sopivat parhaiten eri kasvustotyyppien torjuntaan. Kurtturuusujen osalta jatkamme työtä mekaanisilla työtavoilla kuten leikkaamalla, köyhdyttämällä, peittämällä ja kaivamalla. Tällä kaudella kokeilemme myös kuumaa höyryä, mutta sen sijaan glyfosaattikokeilut ovat päättyneet. Jättipalsamin osalta työtavat ovat kitkentä, leikkaaminen, etikkahappo, pelargonihappo ja kuuma höyry. Lisäksi tänä vuonna otetaan käyttöön vuohilaidunnus uutena menetelmänä.

INSPECT-hankkeessa teemme työtä henkilöstön ja harjoittelijoiden, yksityisyrityksien ja pitkäaikaistyöttömien voimin yhdessä maanomistajien ja yleisön kanssa. Vapaaehtoiset otetaan mukaan erilaisten talkoiden kautta. Tänä vuonna järjestetään myös kansainvälinen talkooleiri pandemiatilanteen niin salliessa.

Haitallisten vieraslajien torjunta on tärkeää työtä, sillä haitallisten kasvien leviäminen katsotaan olevan suuri uhka luonnon monimuotoisuudelle.

-Torjunta on ensisijaisesti maanomistajan vastuulla, kertoo Claes Björkholm, INSPECT-hankkeen hankekoordinaattori Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Erilaisten menetelmien ja työtapojen kokeilun kautta INSPECT toivoo torjuntatyön helpottuvan.

Lisää tietoa INSPECT-hankkeesta ja haitallisista vieraslajeista saat seuraamalla meitä verkkosivullamme www.ely-keskus.fi/inspect, Facebookissa INSPECT – Invasive species eradication and control tai instagramissa: inspect_invasivespecies.

INSPECT – Invasive species eradication and control on Suomen ja Ruotsin välinen yhteishanke, joka on perustettu haitallisten vieraskasvilajien jättipalsamin ja kurtturuusun torjuntatyötä varten. Suomessa yhteistyökumppanit ovat Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Metsähallitus, Vaasan kaupunki ja Pro Agria Etelä-Pohjanmaa. Ruotsin puolelta kumppaneina ovat Länsstyrelsen Västerbotten (lääninhallitus) ja Uumajan kunta. Hankkeen rahoittajat ovat Botnia-Atlantica ja Pohjanmaan liitto.