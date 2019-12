Instru Optiikan toiminta hävytöntä – todennäköisesti laitonta

Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen kommentoi Ilta-Sanomien 21.12. julkaistua uutista.

Instru Optiikan Roadshow-nimellä kulkevan tilaisuuden tyyli ja toteutus ovat olleet asiattomia. Työnantajan nöyryyttävälle ja asiattomalle toiminnalle ei ole miltään osin ollut ERTOn tai luottamusmiesten hyväksyntää tai tukea. Yhtiön toimitusjohtajalle on nimenomaisesti ilmoitettu, etteivät luottamusmiehet hyväksy henkilöstön luokittelua eri väreihin. Työnantaja luopuikin väriluokittelusta Ilta-Sanomien uutisoiman Savoyn tilaisuuden jälkeen.

Näitä niin sanottuja Roadshow-tilaisuuksia on ollut 10, joista kahteen on osallistunut luottamusmies. ERTOn optikoita edustava luottamusmies osallistui kahdeksanteen tilaisuuteen, jonka jälkeen häntä kiellettiin osallistumasta jäljellä olleisiin kahteen tilaisuuteen.



Liiton saamat tiedot työnantajan toiminnasta viittaavat laittomuuksiin. Työnantajan toiminta mitä ilmeisimmin rikkoo työturvallisuuslakia. ERTOlla on selvitys kesken asian viemisestä työsuojeluviranomaisten käsittelyyn.



Luottamusmiehet ovat tänään sopineet johdon kanssa pikaisesta keskustelusta asian selvittämiseksi.



Ilta-Sanomien uutisoima toimitusjohtajan puhetyyli näyttää ainakin joltain osin olevan toteutumassa. Ainakin yksi niin sanottuun punaiseen ryhmään Savoyn tilaisuudessa osoitettu optikko on tilaisuuden jälkeen irtisanottu. Irtisanomisen laillisuutta selvitetään parhaillaan, mutta se näyttää tällä hetkelllä ilmiselvän laittomalta.

Lisätietoja:

Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. +358 40 553 8536

juri.aaltonen@erto.fi