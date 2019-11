Internationella aidsdagen – Inget om oss utan oss!

Hivpoint toivottaa hiv-estolääkityksen tervetulleeksi - prepin käytöstä nyt kansallinen ohjeistus ja edullisemmat rinnakkaisvalmisteet markkinoille 17.4.2019 06:00:00 EEST | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusi ohje suosittaa hiv-estolääkitystä henkilöille, joilla on korkea riski saada hiv-tartunta. Prep-estolääke on osana kokonaisvaltaista ennaltaehkäisyä vähentänyt hiv-tartuntoja kaikissa maissa, joissa se on saatavilla. Oikein käytettynä lääkitys antaa jopa 99 prosentin suojan hiv-tartuntoja vastaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtama kansallinen hiv- ja hepatiittiasiantuntijaryhmä julkaisee koko Suomen terveydenhuoltoa koskevan suosituksen prep-hoidosta tänään 17.4.2019.