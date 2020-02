Internationella arkitektstuderandes idéer om möjligheter att använda det område som frigörs efter Wärtsiläs flytt – planerna framme i Rewell Center 

Kansainväliset arkkitehtiopiskelijat ideoivat Wärtsilältä vapautuvan alueen käyttömahdollisuuksia - suunnitelmat esillä Rewell Centerissä 7.2.2020 10:51:55 EET | Tiedote

KTH Royal Institute of Technology in Stockholmin opiskelijat ideoivat Vaasan keskustassa sijaitsevan Wärtsilän tehdasalueen tulevia käyttömahdollisuuksia. Vaasalainen taideyhdistys Platform ry ja Vaasan kaupungin kaavoitus järjestävät opiskelijoiden tekemistä plansseista ja pienoismalleista kaikille avoimen näyttelyn. Näyttely on avoinna 12.–28.2.2020 Rewell Centerin toisessa kerroksessa arkisin klo 11–19. Näyttelyn avajaisia vietetään tiistaina 11.2. klo 18–20. Avajaisiin ovat kaikki tervetulleita ilman ennakkoilmoittautumista. Yleiskaavoittaja Annika Birellin mukaan näyttelyn yhtenä tavoitteena on herättää julkista keskustelua vapautuvan noin 6 hehtaarin alueen tulevasta käyttötarkoituksesta Vaasan keskustan tuntumassa. – Alueen suunnittelussa opiskelijoiden työ toimii yhtenä lukuisista selvitysmateriaaleista, Birell kertoo. Näyttelyssä esillä olevat työt ovat KTH:n Master Studio 1 -kurssin harjoitustöitä. Englanninkieliseen kurssiin osallistui 20 neljännen ja viidennen luokan arkkit