Intialaisen filosofian klassikko opettaa mielenhallintaa

Nykyisin joogaa pidetään ennen kaikkea fyysisenä harjoitteluna. Sen juuret ovat kuitenkin mielen harjoittamisessa. Janne Kontalan Yoga-sutra – hiljaisen mielen tie (Basam Books 2020) lähestyy joogafilosofian klassikkoa käytännöllisesti.

Se, joka ei hallitse mieltään, elää saman katon alla pahimman vihollisensa kanssa.

Joogaopettaja Janne KontalanYoga-sutra – hiljaisen mielen tie on uusi suomennos ja kommentaari joogafilosofian klassikosta. Modernien joogaoppaiden fyysisestä painotuksesta poiketen Yoga-sutra käsittelee mielen toimintaperiaatteita. Jokainen teoksen vajaasta 200 säkeestä sisältää elämänviisauden, joka on tarkoitettu lisäämään sisäistä rauhaa ja tarkkanäköisyyttä.

"Jokaisen tunnelin päässä on valoa. Ongelmana on että valoa seuraa uusia tunneleita, ellei ota joogan viisautta vakavasti. Koska ihminen ei tunne syvintä olemustaan, hän toimii toistuvasti syvintä etuaan vastaan."

Yoga-sutra on eräs kaikkien aikojen tärkeimpiä oppaita itsetuntemukseen. Mielen hallinta ja sen apukeinot ovat nykyään yhtä ajankohtaisia kuin Yoga-sutran kirjoittamisen aikaan. Tieto joogan sisäisestä puolesta on tarkoitettu jokaiselle vilpittömälle etsijälle. Erityisesti se syventää joogan harrastajien näkemystä harjoituksestaan.

Yoga-sutran ajatusten soveltaminen ei edellytä akateemista tutkintoa, notkeutta tai edes joogatunneilla käymistä. Ne on suunnattu jokaiselle, joka etsii ratkaisua ihmiselämän suurimpiin kysymyksiin.

"Joogan ympäristötietoisuus alkaa omasta mielestä. Tärkeä osa maailman pelastamista on oman mielen puhdistaminen."



Kirjoittajasta:



Janne Kontala on opiskellut joogaa 25 vuotta sekä perinteisessä ashrama-ympräristössä että moderneissa opettajakoulutuksissa. Hän on kouluttanut jooganopettajia vuosituhannen alusta lähtien. Tämän ohella hän on väitellyt tohtoriksi uskontotieteessä ja työskennellyt Åbo Akademin uskontotieteen laitoksen tutkimusprojekteissa vuosina 2011-2019.