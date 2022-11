Intiimi vulvan alueen kipu vaikuttaa elämään kokonaisvaltaisesti

Vulvodyniaksi kutsutaan kroonista, yli kolme kuukautta kestänyttä vulvan alueen kipua. Jopa 8–16 % vulvallisista on kärsinyt erilaisista ulkosynnyttimien kiputiloista. Vulvodynia voi vaikuttaa hyvin kokonaisvaltaisesti ihmissuhteisiin, seksuaalisuuteen ja kehonkuvaan. Kivun kanssa eläminen kuormittaa myös mieltä ja voi näkyä työelämässä ja opinnoissa jaksamisessa. Vuoden 2022 Vulvodyniaviikolla keskitytään erityisesti vulvodynian vaikutuksiin elämän eri vaiheissa.

Vulvodynia jaetaan usein kahteen eri päätyyppiin, paikalliseen vulvodyniaan ja neuropaattiseen vulvodyniaan. Paikallinen vulvodynia eli vestibulodynia tarkoittaa kosketuksen provosoimaa kiputilaa, joka on yleisintä nuorilla. Kipu paikallistuu emättimen suulle, jolloin kipukokemus on usein vahvimmillaan penetraation yhteydessä. Laukaisevana tekijänä saattaa olla esimerkiksi varhain aloitettu tai pitkään jatkunut yhdistelmäehkäisyn käyttö, toistuvat tulehdukset, jännittyneet lantionpohjanlihakset tai traumaattinen kokemus. Yleistynyt eli neuropaattinen vulvodynia on vulvodynian harvinaisempi muoto, jossa kipu on hermoperäistä ja esiintyy laajemmalla alueella. Tätä muotoa sairastavat ovat iältään usein yli 40-vuotiaita.

Vulvodyniaviikon aikana Korento järjestää verkossa monipuolisesti erilaista ohjelmaa asiantuntijaluennoista vertaistukeen. Vulvodyniasta on tärkeää levittää tietoa, jotta jokainen intiimistä kivusta kärsivä osaisi kääntyä terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. Myös vertaistuella on merkittävä rooli, sillä intiimistä kivusta on usein vaikea puhua läheisille tai edes ammattilaisille.

Teemaviikon asiantuntijaluennon pitää verkossa ti 8.11. TtT, fysioterapeutti ja seksuaaliterapeutti Minna Törnävä klo 17:00–18:00. Luennon aiheena on “Lantionpohjan fysioterapia vulvodynian hoidossa – mitä se on ja millaiseen kipuun se tehoaa?” Vulvodyniaviikon koko ohjelma: korento.fi/toimintaa/teemaviikot/vulvodynia/.

Kauttamme voi mielellään pyytää haastateltavia kertomaan kokemuksistaan vulvodyniasta. Lue lisää vulvodyniasta: korento.fi/tietoa/vulvodynia/