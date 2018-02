Intrum hakee innovaatioita eurooppalaisten kuluttajien taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseksi

Intrum järjestää yhteistyössä Tiedon kanssa hackathonin tavoitteenaan luoda innovaatioita, jotka parantavat kuluttajien taloudellista hyvinvointia.

Luotonhallinnan markkinajohtajana Intrumilla on laajaa asiantuntemusta perintäpalveluista useiden Euroopan maiden markkinoilla. Tämä tarjoaa sekä mahdollisuuden että velvollisuuden asettaa uusia standardeja ja muuttaa tapaa, jolla ihmiset mieltävät luotonhallinnan.

- Julkaisemme tänään innovaatiohaasteen,jonka tavoitteena on muovata taloudellisen hyvinvoinnin tulevaisuutta. Kaksipäiväinen hackathon-tapahtuma järjestetään Helsingissä 11.-12. huhtikuuta, jonka aikana osallistujat oppilaitoksista, startupeista, pienistä ja keskisuurista yrityksistä sekä muista organisaatioista tulevat innovoimaan uusia konsepteja henkilökohtaisen talouden johtamiseen ja hallintaan. Kuluttamisen tavat muuttuvat digitalisaation myötä, mikä mahdollistaa laajan valikoiman maksutapoja. Raporttimme eurooppalaisten kuluttajien maksutavoista vuodelta 2017 (European Consumer Payment Report) kertoo, että yhä useammat eurooppalaiset ovat valmiita ostamaan tavaroita ja palveluja luotolla, jolloin he samalla altistuvat entistä suuremmille taloudellisille riskeille.Kuluttaminen yli varojen sekä ylivelkaantuminen on entistä yleisempää. Yli 24 000:lle eurooppalaiselle kuluttajalle tekemämme kysely kertoo, että näillä trendeillä on merkittävä vaikutus yhteiskuntaan, sanoo Intrumin toimitusjohtaja Mikael Ericson.

Haasteeseen vastataan datalla ja innovaatioilla

Haaste, jota osallistujat pyydetään yhdessä ratkaisemaan, ei ole helppo. Intrum uskoo, että yhdistämällä voimat oman alan ulkopuolella toimivien innovaattoreiden kanssa on mahdollista luoda uniikkeja digitaalisia asiakaskokemuksia ja innovaatioita, jotka tukevat kansalaisten taloudellista hyvinvointia useissa maissa. Kumppanit, kuten Tieto – Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyhtiö – tarjoavat erinomaiset lähtökohdat ainutlaatuisten digitaalisten innovaatioiden ja asiakaskokemuksien luomiseksi.

Hackathoniin osallistuvat tiimit saavat ensi kertaa pääsyn dataan ja materiaaleihin, joita ei ole aiemmin ollut saatavilla. Tiimit saavat mahdollisuuden toteuttaa ideoitaan hyödyntäen uusimpia työkaluja, teknologiaa, asiakas- ja markkinatietoa, sekä mentorointia.

Hackathonia tukee Tieto Experience Hub, Tiedon strategisten innovaatioiden ohjelma, joka on keskittynyt alojen väliseen yhteistyöhön, design-ajatteluun ja asiakaslähtöisyyteen. Tieto XHub on aiemmin ollut mukana luomassa useita avoimen innovaation ohjelmia muun muassa Elon, Fazer Food Servicesin, Cargotecin ja UPM:n kanssa.

- IntrumHack lähtee ratkaisemaan erästä tärkeimmistä haasteista, joiden edessä yhteiskuntamme on: taloudellisen hyvinvoinnin tulevaisuutta. Asennoituminen rahaan on muuttunut dramaattisesti sen jälkeen, kun luottokortit ovat korvanneet lompakoissa setelit ja kolikot. Digitaalinen raha on näkymätöntä, ja sitä on helppo kuluttaa. Rajojen unohtaminen voi johtaa taloudellisiin ongelmiin. Haaste on samaan aikaan valtava ja kiehtova. Intrum on sitoutunut olemaan mukana luomassa radikaaleja ja innovatiivisia konsepteja – nyt haasteeseen valikoiduille tiimeille tarjottava data ei ole ollut julkisesti käytettävissä koskaan aiemmin. Tiimien poikkitieteellinen osaaminen, avoimen datan lähteet ja tekoälyalgoritmit auttavat tämän datan kanssa kartoittamaan mahdollisuuksia, jotka ovat vielä toistaiseksi ulottumattomissamme, toteaa Ksenia Avetisova, Tieto XHubin strateginen innovaatiojohtaja ja CXHack-konseptin omistaja.

Huhtikuussa järjestettävä hackathon on yksi monista tavoista, joilla Intrum pyrkii ulkoisesti ja sisäisesti edistämään digitalisaatiota ja innovaatioita toiminnassaan sekä varmistamaan asemaansa kiistattomana markkinajohtajana.

http://intrum.com/intrumhack

