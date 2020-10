Intrumin tutkimus: Yritykset varautuvat taantumaan kustannuksia leikkaamalla

Intrumin tutkimus: Korona räjäytti maksuajat Suomessa 1.10.2020 07:00:00 EEST | Tiedote

Koronakriisi on tuonut erittäin paljon epävarmuutta yritysten maksukäyttäytymiseen Suomessa, mikä näkyy sekä maksuehtojen että todellisten maksuaikojen pidentymisenä. Jos vuonna 2019 kuluttajille (B2C) myönnetty maksuehto oli keskimäärin 12 päivää, on se tänä vuonna jo 21 päivää. Yritysten välisessä kaupassa keskimääräinen maksuehto on venynyt 21 päivästä 47 päivään ja julkisella puolella 20 päivästä 60 päivään. Tulokset selviävät Intrumin vuosittain julkaisemasta European Payment Report:sta.