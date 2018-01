Iranin tilanne vaatii yrityksiltä riskienhallintaa

Kauppakamarin vientiasiakirjojen kysyntä kasvaa – Kiina hipoo jo kärkeä 2.1.2018 05:00 | Tiedote

Kauppakamarin alkuperätodistusten kysyntä on tänä vuonna noussut ennätystasolle. Alkuperätodistuksia on myönnetty marraskuun loppuun mennessä yli 64 000 kappaletta. Vastaavin lukuihin ollaan päästy viimeksi vuonna 2013. Kehitys myötäilee tullin vientikaupan tilastoja. Alkuperätodistusten kohdemaiden kärjessä on jo pitkään ollut Venäjä, mutta kakkospaikalla on nyt toista vuotta Kiina. Kauppakamarien todistuksilla sujuvoitetaan suomalaisyritysten vientiä EU:n ulkopuolelle.