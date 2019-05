IRIS-hankkeen kaupungit tapaavat Vaasassa 4.-6.6.

Uusia kaupunkikehityksen ratkaisuja testaavat IRIS-hankkeen kaupungit ja toimijat tapaavat Vaasassa 4.-6.6. Isäntänä tapaamiselle toimivat Vaasan kaupunki, Teknologiakeskus Merinova, Vaasan yliopisto ja Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK. Hankkeessa on mukana yhteensä 44 toimijaa 7 maasta.

IRIS-hankkeen kaupungit ja asiantuntijaorganisaatiot tapaavat neljättä kertaa, tällä kertaa Vaasassa.

IRIS on EU:n rahoittaman Horizon 2020 –ohjelman Lighthouse-hanke, jonka avulla pyritään löytämään ratkaisuja nykyajan kaupunkielämän haasteisiin kestävämpien ja integroitujen ratkaisujen avulla. Tapaamisen aiheena on IRIS-hankkeeseen osallistuvien toimijoiden osaamisen ja teknologioiden paras mahdollinen hyödyntäminen.

Lighthouse-kaupungit Utrecht (Alankomaat) Göteborg (Ruotsi) ja Nice Côte d’Azur (Ranska) sekä Vaasan lisäksi muut follower-kaupungit Alexandroupolis (Kreikka), Santa Cruz de Tenerife (Espanja) ja Focsani (Romania), joissa hankkeen ratkaisuja kehitetään ja testataan kopioitavaksi muihin hankekaupunkeihin, tutustuvat Vaasassa muun muassa jätteidenkäsittelyyn ja biokaasun tuotantoon, energiatehokkaisiin asuinalueisiin sekä Merenkurkun maailmanperintöalueeseen.

Mikä on IRIS?

IRIS-hankkeessa testataan uusia kaupunkikehityksen ratkaisuja energian, liikkuvuuden ja ICT:n aloilla. Perusajatuksena on, että kaupungit oppivat Lighthouse-kaupungilta ja voivat toisintaa muiden ratkaisuja.

Vaasan kaupunki johtaa kokonaisuutta, jonka painopisteenä on ratkaisujen toistaminen ja levittäminen, toisaalta hankkeeseen osallistuville kaupungeille, mutta myös muualle Eurooppaan. IRIS – Integrated and Replicable solutions for co-creation in Sustainable cities on yksi Euroopan komission Smart Cities and Communities lighthouse –hankkeista.

Lue lisää hankkeesta: https://www.vaasa.fi/iris

Hankkeen kotisivu: https://irissmartcities.eu/



Mediatilaisuus keskiviikkona 5.6.2019 Tritoniassa

Median edustajat voivat tutustua hankkeeseen ja sen osallistujiin keskiviikkona 5.6. klo 15.30-17.30 verkostoitumistilaisuuden aikana, tiedekirjasto Tritoniassa (Auditorio Nissi, Yliopistonranta 7).

Verkostoitumistilaisuuden ohjelma kokonaisuudessaan:

Klo 15.30 – 15.45 Yleistietoa hankkeesta

Klo 15.45 – 16.30 IRIS-yhteistyökumppanit esittelevät hankkeessa kehiteltyjä ratkaisuja

Klo 16.15 – 17.30 Verkostoitumista

Vaasalaisittain kiinnostavia ratkaisuja esittelevät muun muassa Rickard Malm/HSB, Göteborg ja Martjin Broekman/Bo-Ex, Utrecht.

Hankkeesta käytetään Twitterissä aihetunnistetta #IRISsmartcities