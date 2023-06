Iris Nordman valittu Demariopiskelijoiden Viestintä- ja Edustajistovaalikoordinaattoriksi

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry:n liittohallitus on valinnut Demariopiskelijoiden uudeksi viestintä- ja edustajistovaalikoordinaattoriksi Varsinais-Suomalaisen Iris Nordmanin. Nordman on 22-vuotias tradenomiopiskelija ja kokenut opiskelijakentän toimija, joka on vaikuttanut muun muassa Turun kuntapolitiikassa, Turun ammattikorkeakoulun edustajana sekä Demariopiskelijoiden ja Demarinuorten paikallistoiminnassa. Nordman toteutti aiemmin keväällä pääministeri Marinin eduskuntavaalikampanjointia.

“Iriksen kokemus korkeakoulujen opiskelijaliikkeestä ja vaalikampanjoinnin koordinoinnista, sekä hänen terävä järjestöllinen osaamisensa tekivät vaikutuksen. Nordmanin luova ja laaja-alainen osaaminen markkinoinnista ja visuaalisen sisällön luomisesta mahdollistaa Demariopiskelijoiden kehittämisen vaikuttavammaksi koulutuspoliittiseksi toimijaksi koko korkeakoulusektorilla. Hän on edellisissä työtehtävissään osoittanut olevansa päämäärätietoinen ja nopeasti asioita oppiva tiimitekijä. Toivotamme hänet lämpimästi tervetulleeksi tiimiimme”, toteaa Demariopiskelijoiden pääsihteeri Susan Saarinen.

Nordman kertoo innostuneena odottavansa syksyn edustajistovaalitapahtumien koordinointia ja viestinnän strategista kehittämistä. ”Ihan mahtavaa päästä osaksi Demariopiskelijoiden tiimiä! Työssäni viestinnän ja edustajistovaalien koordinaattorina haluan tehdä opiskelijoiden näköistä viestintää ja tukea aktiiveja vaalityössä ympäri Suomea!”

Viestintä- ja edustajistovaalikoordinaattori tulee vastaamaan viestinnän suunnittelusta ja edustajistovaalikiertueen koordinoinnista. Lisäksi Nordman tukee järjestön valtakunnallisten verkostojen ylläpitämistä. Demariopiskelijoiden liittohallitus valitsi Nordmanin kokouksessaan 22. kesäkuuta 2023. Nordman aloitti työskentelyn Porin SuomiAreenassa.

