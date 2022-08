Irmeli – kummitusseikkailu kutsuu koko yleisön mukaan leikkimään

Irmeli – kummitusseikkailu on hauska, lempeä ja toivoa pursuava esitys, joka saattaa vauhdikkaissa käänteissään paljastaa teatterin taikatemppuja. Tärkeintä ei aina ole tietää täysin mistä on tullut ja mihin on menossa, tärkeää on olla yhdessä ystävien kanssa ja nauttia elämästä suurena seikkailuna!

Kantaesitysnäytelmässä Vaasan kaupunginteatterissa on tehty suursiivousta ja teatterin varasto on jouduttu väliaikaisesti siirtämään Julia-näyttämölle. Näyttämömestari Kaunokki on tulossa töihin tavalliseen tapaansa, siivoamaan hiukan pölyttynyttä ja historian havisevaa varastoa. Kaunokin yllätykseksi katsomo onkin täynnä väkeä ja näyttämöllä vaikuttaa olevan joku muukin. Kuka kumma rämpyttää valoja, miksi tavarat liikkuvat kuin itsestään ja kuka ihme lausuu Hamletin kuuluisaa monologia? Kuka oikein on Irmeli?

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa yhteistyössä tehtävän esityksen ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa ohjauksen koulutusohjelmassa opiskeleva Emma Mattila.

”Synkkien koronavuosien jälkeen halusin juhlistaa teatterin erityisyyttä, sillä ajan viettäminen katsomossa muiden tuntevien ja kokevien olentojen kanssa voittaa yksinäiset hetket ruutujen äärellä. Myös omat ensimmäiset teatterikokemukseni ovat olleet maagisia, ja sitä se teatteri on edelleen. Halusin päästää kerrankin näyttämölle valloilleen teatterin kummituksen, juhlia ystävyyttä ja leikkiä, rajatonta mielikuvitusta sekä vaalia kaikkea hyvää, mitä meissä ihmisissä on”, valaisee Mattila teoksen taustoja.

Lavastajana ja pukusuunnittelijana lastenseikkailussa toimii Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa esittävien taiteiden lavastusta opiskeleva Riku Suvitie.

”Ideoidessamme Emman kanssa esityskonseptia syntyi esityksen skenografia samanaikaisesti maailman, hahmojen ja juonen kanssa. Vahva lähtökohta oli käyttää mahdollisimman paljon asioita joita jo löytyy Vaasan kaupunginteatterin varastosta tehden yhteistyötä jo olemassa olevan materian kanssa. Teoksen maailma onkin jotain vanhaa, jotain uutta ja jotain lainattua. On tärkeää tehdä taidetta lapsiyleisölle samalla esteettisellä maulla kuin aikuisyleisölle”, kertoo Suvitie teoksen skenografiasta.

Teoksen äänisuunnittelusta ja musiikista vastaa Marko Rokala. Esityksen valosuunnittelu on Teemu Vähäsen käsialaa. Irmelin roolin veikeässä seikkailussa tulkitsee Anna Lemmetti-Vieri ja Kaunokin roolissa nähdään vieraileva näyttelijä Panu Valo. Näyttämömestarina lavalla nähdään Nuutti Saari. Noin tunnin kestävä esitys kutsuu koko yleisön viihtymään ja toivottaa ennen kaikkea tervetulleeksi 4–8-vuotiaat.

Irmeli – kummitusseikkailu saa ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterin Julia-näyttämöllä la 3.9. klo 18.