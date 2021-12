Isä itkee, lapsi huutaa – äiti etätöitä paukuttaa!

Koulutuksissa käydään läpi käytännönläheisesti ja esimerkein seuraavia teemoja:

1) Miksi kannattaa tehdä etänä - Ilot ja surut! (to 13.1. klo 14–17),

2) Mitä töitä voi tehdä etänä? Miten se toimii käytännössä? (to 27.1. klo 14–17),

3) Etätyö – lainsäädännön raamit ja käytännön toteuttaminen (to 10.2. klo 14–17),

4) Rekrytoi ja perehdytä etänä! (to 24.2. klo 14–17).

Tarkemmat tiedot koulutuksista ilmoittautumisista löytyvät osoitteesta: www.ely-keskus.fi/web/monipaikka

Lisäksi tarjolla on maksutonta yrityskohtaista konsultointia etätyön käytännön järjestelyihin keskisuomalaisille mikro- ja pk-yrityksille.

Koulutuksen järjestää Keski-Suomen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahaston rahoittamalla Monipaikka-hankkeella.

Monipaikka-hankkeen näkemyksiä ja pohdintaa etätyöstä (blogi)