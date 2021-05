Isa Merikallion uutuuskirja: Tänään valitsen elämän

Jaa

Tänään valitsen elämän on Isa Merikallion omakohtainen kertomus siitä, miten asiantuntijatehtävissä toimiva kirjailija ja yrityskonsultti saa masennusdiagnoosin ja miten se vaikuttaa uraan ja ihmissuhteisiin.

Kun Isa Merikallio sai diagnoosin mielialahäiriöstä, hänelle kävi samoin kuin vähintään joka viidennelle suomalaiselle. Masennukseen sairastuminen on siis varsin yleistä, mutta miten käy silloin, kun sairastunut on itse muita luotsaava asiantuntija ja monin tavoin ansioitunut uraohjus?

“Olin aina ollut helposti innostuva ja tottunut menestymään”, Isa kertoo. “Yhtäkkiä olin uupunut ja velkakierteeseen joutunut yksinhuoltaja, joka sai diagnoosin mielialahäiriöstä. Oli rankkaa ja järkyttävääkin löytää itsensä sellaisesta tilanteesta.”

Tänään valitsen elämän (Viisas Elämä) on rehellinen ja henkilökohtainen tarina elämänhalun kadottamisesta ja sen löytymisestä. Se on myös tutkimusmatka suomalaiseen suorituskeskeisyyteen ja maanisuuden voimalla pyörivään maailmaan.

“Suomalaiset ovat menestymisestä kiinnostunutta kansaa”, Isa jatkaa. “Mutta siinä piilee omat vaaransa: kun työkulttuurissa ihannoidaan niin kovasti suorituskeskeisyyttä, se voi helposti ja huomaamatta lipsahtaa maanisuuden puolelle. Silloin ollaan ongelmien ja uupumisen äärellä.”

Merikallio kuvailee, että halusi tarttua monia koskettavaan ja usein vaiettuun aiheeseen. Kirjailijan oman tarinan lisäksi teoksessa pääsevät ääneen useat taustoiltaan erilaiset, eri syistä elämänhalunsa kadottaneet ja sen myöhemmin uudelleen löytäneet ihmiset. Pelko mielenhäiriöiseksi leimautumisesta on yleistä.

“Varsinkin onnellisuuden suorittaminen on rankkaa, loputonta ja turhaa – ja valtavan yleistä. Siksi onkin hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä menestys, onni ja hyvä elämä ovat tämän päivän Suomessa”, Isa miettii.

Teos käsittelee intiimisti ja elävästi jokapäiväisen arjen haasteita ja elämän syvän merkityksellisyyden teemoja. Millaisin eväin jälleenrakennus sitten onnistuu?

“Onnellinen voi olla erityisesti siksi, että ei koe enää suorituspaineita onnellisuudesta tai pyri elämään muodikkaan näköistä elämää”, Isa jatkaa. “Aina ei tarvitse pyrkiä eteenpäin ja ylöspäin tai hamuta ja kokea enemmän. Mikä tärkeintä, vaikeuksista ei tarvitse yrittää selvitä yksin.”

Isa Merikallioon kirjailija ja yritysjohdon konsultti, jolla on takanaan kilpaurheilu-ura muun muassa triathlonissa. Hän on toiminut johtajuusvalmentajana ja työskentelee nykyisin johtajana. Viisas Elämä on aiemmin julkaissut Merikallion kirjat Suorituselämästä merkityselämään, Vilpittömästi välinpitämätön ja Jaksaa, jaksaa.