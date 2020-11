Isäneuvola on ainutlaatuinen palvelu

Vain harvoissa Suomen kunnissa on isäneuvola-palvelua. Vaasa on tässä edelläkävijä, sillä isäneuvola-palvelu on ollut meillä jo vuodesta 2013 alkaen. Mikä tämä ainutlaatuinen palvelu on ja mitä se pitää sisällään?

Isäneuvolassa käy pääasiassa ensimmäistä kertaa isäksi tulevia, mutta tervetulleita ovat myös ne isät, joilla on jo lapsia. Heitäkin on lähes yhtä paljon isäneuvolan asiakkaina kuin ensikertalaisia. Asiakkaina on myös isiä, jotka haluavat tulla isäneuvolaan jokaisen tulevan lapsensa aikana. Isäneuvolassa on käynyt vuosien 2013-2019 aikana on yhteensä käynyt noin 130-170 isää/vuosi. Vertailutietona raskaana olevia naisia Vaasassa on noin 600-700/vuosi. Miten isäneuvolaan pääsee asiakkaaksi? – Toiminnassa tehtiin syyskuussa muutos, jossa isäneuvolan toiminta siirtyi osaksi äitiysneuvolan toimintaa. Aikaisemmin äitiysneuvolasta annettiin aika isälle ja isäneuvola-käynnistä vastasi terveydenedistämisyksikkö ja nyt me äitiysneuvolan kätilöt pidämme isäneuvolaa, kertoo kätilö Mikaela Suominen. Isäneuvolaan kuuluu yksi käynti/isä/kumppanin raskaus. Isät voivat tulla uudelleen isäneuvolaan kumppanin uuden raskauden aikana. Isäneuvolassa huolehditaan isän terveydestä ja tulevasta elämänmuutoksesta Isäneuvolassa tehdään kehonkoostumusmittaus, josta nähdään paino, lihasmassan ja rasvan määrät, rasvaprosentti sekä viskeraalisen eli sisäelinten ympärillä olevan rasvan osuus. Mittaus toimii hyvänä pohjana keskusteluun elämäntavoista, liikunnasta ja ravinnosta. Monet tulevista isistä haluavat tehdä muutoksia elämäntavoissaan. – Puhumme myös isän roolista, parisuhteesta, isän omasta lapsuudesta ja hänen kotoaan tulleista malleista. Ja totta kai puhumme myös sellaista asioista, joista isät itse haluavat keskustella, kuvailee kätilö-seksuaalineuvoja Eva-Maria Rajamäki. – Tulevia isiä pohdituttaa eniten oma terveys, kuinka olla hyvä isä ja tukea lastaan elämän eri vaiheissa. Lisäksi paljon isät miettivät, kuinka elämä muuttuu lapsen myötä ja miten olla tukena omalle puolisolleen synnytyksen ja vauva-ajan aikana. Myös parisuhteen hoitaminen kiinnostaa tulevia isiä, listaa Rajamäki eri keskustelunaiheita. Vaasan kaupungin: Isäneuvola. Tällä viikolla vietetään Miesten Viikkoa 2.-8.11.2020.

