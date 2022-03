Isäni oli Mannerheimin-ristin ritari -kirjassa ääneen pääsevät myös ritarien lähisukulaiset

Jaa

Simo Holopaisen kirjassa Isäni oli Mannerheim-ristin ritari ääneen pääsevät kymmenen ritarin lapset ja lastenlapset. He kertovat, millaisia miehiä ritarit olivat luonteeltaan ja tavoiltaan. Mitä he kertoivat sodasta lapsilleen? Miten sota vaikutti heihin? Millaisen elämän he elivät?

Mannerheim-ristin ritareiksi nimitettiin sota-aikana 191 miestä. Rintamalla heistä tuli sankareita, mutta sodan jälkeen monet heistä olivat kotona tavallisia suomalaisia isiä ja aviomiehiä.



”Vielä fyysisiä vammoja enemmän sodasta jäi hermopaineen aiheuttamaa henkistä kuormaa ja pahoja unia, jotka piinasivat pitkään. Kun Toivo kävi kotona päiväunille, ne saattoivat päättyä kovaan huutoon. Kun painajaiset ottivat vallan, lähelle ei uskaltanut mennä.” – Toivo Honkaniemen tytär Sanna Lehtonen Kirja tarjoaa uutta näkökulmaa ritarien elämänvaiheista sodan jälkeen. Mukana on hyvin erilaisia elämänkohtaloita Paavo Suorannan kaltaisesta kaukopartiomiehestä lentäjä Hasse Windiin ja jääkärijoukkueenjohtaja Toivo Honkaniemeen. Ritareiden sotavaiheet käydään kattavasti läpi, ja lähdeaineistoa täydentämään on kotiarkistoista saatu ainutlaatuisia, omakohtaisia sotakertomuksia. Mukana on myös harvinaisia valokuvia. Simo Holopainen (s. 1983) on toimittaja ja tietokirjailija. Hän työskentelee Ilta-Sanomissa toimituspäällikkönä. Simo Holopainen: Isäni oli Mannerheim-ristin ritari (Docendo 2022), kovakantinen, 216 sivua. Kirja julkaistaan 16.3.



Arvostelukappaleet ja mediavedokset toimittajille:

tiedotus@docendo.fi



Kirjailijan yhteystiedot:

Simo Holopainen, simo.holopainen@gmail.com, puhelin 050 5290 448

Yhteyshenkilöt

Kuvat Lataa Lataa Simo Holopainen (Kuva: Joanna Lindén-Montes) Lataa