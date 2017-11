Isännöintiverkko on ostanut Terla Finance Oy:n isännöintiliiketoiminnan

Isännöintiverkko Oy on ostanut Terla Finance Oy:n isännöintiliiketoiminnan yrityksen omistajalta Olli Laurilalta. Isännöintipalvelu Terlan asiakastaloyhtiöt siirtyvät Isännöintiverkko Oy:n vastattaviksi 1.1.2018 alkaen.

Liiketoimintakaupan myötä Isännöintipalvelu Terlan asiakkaat saavat Isännöintiverkon asiakkaina entistä monipuolisempaa palvelua mm. sähköisten palvelujen, ammattitaitoisen teknisen isännöinnin, viestinnän ja laajan kumppaniverkoston muodossa.



”Olen tyytyväinen, että Isännöintiverkko jatkaa liiketoimintaamme. Ammattitaidon ja luotettavuuden ohella yritys on riittävän suuri tarjotakseen monipuolisia isännöinnin palveluja ja kuitenkin riittävän pieni, jotta palvelun henkilökohtaisuus ja asiakaslähtöisyys säilyvät”, kommentoi Terla Finance Oy:n toimitusjohtaja Olli Laurila valintaansa isännöintiliiketoiminnan jatkajasta. Olli Laurila lopettaa taloyhtiöiden isännöintitehtävien hoitamisen ja jää ansaitulle eläkkeelle ensi vuoden aikana.



Myös Isännöintiverkon toimitusjohtaja Iiro Mähönen on tyytyväinen ja toivottaa Isännöintipalvelu Terlan asiakastaloyhtiöt tervetulleiksi. ”Kauppa vahvistaa Isännöintiverkon asemaa pääkaupunkiseudulla ja on osa yrityksen strategian mukaista hallittua ja kannattavaa kasvua”, kommentoi Iiro Mähönen.



Isännöintiverkko Oy on perustettu 1997. Yrityksen juuret ulottuvat kuitenkin jo 1970-luvun alkupuolelle, ja se on edelleen silloisten perustaja-asiakkaidensa omistama. Isännöintiverkko isännöi pääkaupunkiseudulla noin 400 taloyhtiötä ja kiinteistöä. Työntekijöitä on noin 70 viidessä toimipisteessä Helsingissä, Espoossa ja Kirkkonummella. Liikevaihto on noin 6 miljoonaa euroa. Isännöintiverkko on alansa edelläkävijä kehittäen aktiivisesti isännöintialaa ja omia toimintatapojaan vastaamaan asiakkaiden nykypäivän tarpeita ja odotuksia. Suunnitelmallinen viestintä on jo osa arkea. USCO-hankkeen myötä isännöinnin sähköinen ympäristö ja sähköiset palvelut ottavat aimo harppauksen asiakaslähtöisempään suuntaan.



Terla Finance Oy on 1987 perustettu isännöinti- ja kiinteistövälitystoimisto, jonka toimitusjohtajana ja vastaavana isännöitsijänä on toiminut omistaja Olli Laurila. Yrityksen aputoiminimiä ovat olleet Kymppiasunto ja Isännöintipalvelu Terla.