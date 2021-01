Iskelmä Gaala toteutetaan livestriiminä

Tampere-talosta Ruotsin kunniakonsulaatti, toimitusjohtaja Paulina Ahokkaasta kunniakonsuli 24.11.2020 10:00:00 EET | Tiedote

Ruotsi on nimittänyt Tampere-talon toimitusjohtajan Paulina Ahokkaan uudeksi kunniakonsuliksi Tampereelle. Hän ottaa tehtävän vastaan 24.11.2020. Ahokas pitää yllä taloudellis-kaupallisia ja kulttuurisuhteita Pirkanmaan ja sen elinkeinoelämän ja Ruotsin välillä sekä edistää Ruotsin ja ruotsalaisten etua. Kunniakonsulaatin toimitilat sijaitsevat Tampere-talossa. Tehtävä on suuri kunnia ja luottamuksen osoitus tapahtumayhtiölle ja sen johtajalle. Lisäksi tehtävä on luonteva, sillä Ruotsilla ja ruotsalaisuudella on vahvat yhteydet Tampere-taloon.