Iskelmäyhtye Hurma voitti KSOY:n Arki virtaa -musaskaban 2023

Hurma on kotkalaislähtöinen iskelmäyhtye, joka on jo 12 vuoden ajan keikkaillut ahkerasti ympäri Suomea. Kappale Onnesta täyttyneet on Hurman omaa tuotantoa ja sen tarina pitää sisällään kahden ihmisen vaiheet kesästä syksyyn ulottuvana aikana.

Hurma sai annetuista äänistä 52 %.Toiseksi sijoittui lahtelainen syntikkavelho Imppu kappaleella Power Up, joka sai 35 % äänistä ja kolmanneksesi miehikkäläläinen musiikin harrastaja Mika Ruoppa, joka sai 13 % äänistä. Hurjan paljon onnea Arki virtaa -musaskaban voittajalle, Hurmalle. Palkinnoksi musaskaban voitosta Hurma saa 1500 euron palkinnon, artistiesittelyn Kymenlaakson Sähkön asiakaslehteen ja soittoaikaa Radio Kaakolla.



Hurman kesä kuluu keikkaillen



Voittaja julkistettiin Radio Kaakon suorassa aamulähetyksessä keskiviikkona 14.6. Hurman Jarno Ollikainen kertoi Radio Kaakon haastattelussa olevansa iloinen siitä, että ihmiset ovat pitäneet heidän kappaleestaan ja voitto osoittaa, että omillekin kappaleille on iskelmäyhtyeellä tilausta. Hurman kesä täyttyy koronavuosien jälkeen mukavasti keikoista ja palkintorahat käytetään kolmannen oman singlen kulujen kattamiseen.



KSOY:n kolmatta kertaa järjestämä Arki virtaa -musaskaba on tarkoitettu kaikille sooloesiintyjille ja yhtyeille. Tänä vuonna kilpailuun haki mukaan 25 kilpailijaa, joiden kappaleista Kymenlaakson Sähkön, Radio Kaakon ja AK Soundin edustajista koostuva tuomaristo valitsi kolme parasta finaaliin. Yleisö äänesti lopullisen voittajan kaikille finalisteille teetetyn videon perusteella.



Arki virtaa -musaskaba järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2021 ja silloin musaskaban voitti kouvolalainen artisti Tanto kappaleellaan ’Se virtaa taas’. Vuonna 2022 kilpailun voitti haminalais-kouvolalainen yhtye Rock-Criminals kappaleella ’Fair World’. Kymenlaakson Sähkö kiittää Radio Kaakkoa ja AK Sound & Musicia hyvästä yhteistyöstä, ja onnittelee vielä lämpimästi koko finaalikolmikkoa.