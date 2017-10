Isku panostaa asiakaslähtöisyyteen ja kasvuun nimittämällä uudet asiakasaluejohtajat

Iskun kuudelle strategiselle asiakasalueille nimitetään asiakasaluejohtajat vastaamaan oman alueensa liiketoiminnan kehittämisestä ja kasvusta. Viisi asiakasaluejohtajaa aloittaa tehtävässään lokakuussa ja kuudes nimitetään loppuvuoden aikana. Asiakasaluejohtajat raportoivat toimitusjohtajalle.

”Olemme investoineet myyntiorganisaatioiden kehittämiseen ja Lahden tehtaaseen yli 22 miljoonaa euroa. Tuotantokapasiteetin kasvaessa panostamme asiakkuuksiimme ja myynnin vahvistamiseen. Asiakasaluejohtajat kehittävät Iskun toimintaa, tuotteita ja palveluja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Uskomme tämän yhteistyön kantavan hedelmää asiakkaiden tavoitteita entistäkin paremmin edistävän tuote- ja palveluvalikoiman muodossa”, sanoo Iskun toimitusjohtaja Arto Tiitinen.

Antti Olin, Johtaja, Working

Antti Olinilla on kymmenen vuoden ura takana Isku Interiorin muotoilu- ja brändijohtajana. Antti on tehnyt vahvaa työtä Iskun muotoilun edistämisessä sekä uuden brändin parissa. Ennen Iskua Antti on vetänyt omaa suunnittelutoimistoa ja vastannut lukuisista työympäristöihin suunnatuista tilasuunnitteluprojekteista.

Elise Tarvainen, Johtaja, Learning

Elise Tarvaisella on monipuolinen kokemus suomalaisesta koulutus- ja innovaatiotoiminnasta. Hän on työskennellyt opettajana eri kouluasteilla sekä oppilaitosten johto- ja kehittämistehtävissä. Elise on työskennellyt myös kansainvälisissä opetusalan asiantuntijatehtävistä ja vastannut mittavien suomalaisten koulutusvientihankkeiden läpiviennistä.

Anne Laitinen, Johtaja, Health

Anne Laitisella on laaja kokemus kansainvälisillä markkinoilla toimimisesta, myynnistä sekä markkinoinnin eri tehtävistä. Uuteen tehtävään Anne siirtyy Health Product Marketing Managerin paikalta, jossa hän on vastannut Isku Health-tuotekokonaisuuden konseptoinnista, tuotekehitysyhteistyöstä, markkina-alueiden kartoittamisesta ja myynnin tuesta.

Ilari Jääskeläinen, Johtaja, Living

Ilari Jääskeläisellä on pitkä kokemus asiakasrajapinnasta ja hän on ollut mukana Iskun mallistokehityksessä lähes koko 15-vuotisen Isku-uransa ajan. Viimeiset kolme vuotta Ilari on työskennellyt Isku Kodin valikoimajohtajana vastaten koko Isku Kodin valikoiman kaupallisuuden ja malliston kehittämisestä.

Ossi Lepistö, Johtaja, Concepts

Ossi Lepistö on pitkän linjan iskulainen, jolla on yli 20 vuoden työkokemus alalta. Hänellä on kokemusta tuotepäällikön, tuotekehittäjän sekä valikoimapäällikön tehtävistä. Ossi siirtyy uuteen tehtävään valikoimapäällikön tehtävistä. Ennen Isku-uraa Ossi toimi projektipäällikkönä konseptikalustamiseen erikoistuneessa suunnittelutoimistossa.

Iskun palveluliiketoiminnan johtajan haku on käynnistetty syyskuussa tavoitteena täyttää tehtävä loppuvuoden aikana. Isku käynnistää lokakuun aikana myös uuden muotoilujohtajan haun.