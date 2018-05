Ismo Sipeläinen vie Suomen Torinoon - Euroopan Bocuse d'Or -karsinnat 11.-12.6.

Suomen Bocuse d’Or -joukkue on matkalla kokkien maailmanmestaruuskilpailuun. Euroopan osakilpailu järjestetään Torinossa kesäkuun 11. ja 12. päivä. Suomen tavoite on olla osakilpailussa kolmen parhaan joukossa.

Paul Bocusen perustama Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kokkien maailmanmestaruuskilpailu järjestetään joka toinen vuosi Ranskassa, ja loppukilpailuun karsitaan 24 maata maanosakohtaisista karsinnoista. Kesäkuussa järjestettävistä Euroopan karsinnasta finaaliin pääsee 10 maata 20:stä.

Suomen joukkue lähtee kohti Torinossa järjestettävää Euroopan osakilpailua vahvalla kokemuksella. Suomen edustaja Ismo Sipeläinen, 27, on osallistunut Bocuse d’Or-kilpailuihin Matti Jämsénin assistenttina vuosikymmenen alussa ja voittanut sekä kotimaisia että kansainvälisiä kilpailuja. Sipeläisen assistentti Johan Kurkela, 21, on kilpaillut menestyksekkäästi nuorten kokkikilpailuissa.

Joukkueen presidenttinä ja Suomen tuomarina toimii kokenut Bocuse d’Or -kilpailija ja -valmentaja Matti Jämsén. Joukkueen päävalmentaja on edellisen kauden edustaja, ravintola Palacen keittiömestari Eero Vottonen. Toisena valmentajana toimii Kalle Tanner, Vuoden Kokki 2018, Villa Störsvikistä.

Euroopan osakilpailun järjestäjä on tänä vuonna Italian Piemonten alue. 5 tuntia 35 minuuttia kestävä kilpailu rakennetaan järjestäjän antamien raaka-aineiden ehdoilla. Vadilla tarjoiltavan kilpailuannoksen raaka-aineina on nuoren Fassona Piemontese -naudan filee, Sant’Andrea-lajikkeen riisi sekä vasikan kateenkorva. Lautasannoksen raaka-aineet ovat piemontelainen luomukananmuna sekä Castelmagno DOP-juusto.

Taidokkaan pakollisten raaka-aineiden käsittelyn lisäksi kilpailijoiden odotetaan tuovan esiin kotimaataan kilpailuannoksissa. Suomi näkyy Sipeläisen ruoassa metsän antimina, kepeinä ja raikkaina keväisinä makuina sekä traditiosta ammentavina moderneina toteutuksina.

Liha-annos esitellään kilpailuun suunnitellulla ainutkertaisella vadilla. Vadin suunnittelijoiksi valittiin kaksi toisiaan täydentävää nuorta lahjakasta Aalto-yliopiston opiskelijaa: muotoilun kandidaattiopiskelija Laura Meriluoto sekä teollisen muotoilun maisteriopiskelija Klaudia Kasprzak. Vadin suunnittelua johti muotoilija, kuvanveistäjä Pekka Paikkari, joka on suunnitellut aiemmin Suomen joukkueelle viisi vatia.

Suomi kilpailee Torinossa toisena kilpailupäivänä 12.6. Suomen aikaa klo 11-16.35 ja tulosten julkistus alkaa klo 19. Kilpailuja voi seurata live-lähetyksenä osoitteessa www.bocusedor.com.

Kilpailuruoat ja kuvat julkistetaan kilpailupäivän aamuna klo 10.00 www.bocusedor.fi & https://www.flickr.com/photos/elosaatio/albums/72157666262496808

Taustaa

Bocuse d’Or on maailman arvostetuin kokkikilpailu. Kilpailua on järjestetty vuodesta 1987 ja sen perusti kuuluisa ranskalainen keittiömestari, keittiötaidon uudistaja Paul Bocuse. Paul Bocuse siirsi kilpailun johtajuuden pojalleen Jerôme Bocuselle vuoden 2017 kilpailujen alla. Paul Bocuse menehtyi 20.1.2018.

Bocuse d’Or -kilpailukausi kestää kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna pidetään sekä maakohtaiset edustajakarsinnat että maanosakohtaiset karsintakierrokset Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa, joiden kautta valikoituu toisen vuoden 24 finalistia. Loppukilpailu pidetään joka toinen vuosi tammikuussa Lyonissa, Ranskassa.

Kilpailu koostuu 5 tunnin 35 minuutin pituisesta suorituksesta, jonka aikana valmistetaan 15 annosta vadilta tarjoiltavaksi ja 15 annosta lautasille. Perinteisesti vadin pakollisena pääraaka-aineena on ollut liha ja lautasannoksissa kala. Vuoden 2017 finaalissa lautasille rakennettiin kokonaan vegaaninen annos.

Suomi on ollut mukana Bocuse d’Or-kilpailussa 13 kertaa. Maamme paras sijoitus on Matti Jämsénin 4. sija vuonna 2015. Lisäksi olemme olleet kahdesti viidensiä ja kerran kuudensia.

Edustajan lisäksi viralliseen Bocuse d’Or -joukkueeseen kuuluvat assistentti, valmentaja, tuomarina ja joukkueen johtajana toimiva presidentti sekä media- ja kansainvälisistä suhteista vastaava promotion manager.

Kilpailukausi 2018-2019

Suomen edustajaksi valitun Ismo Sipeläisen kisakausi alkoi helmikuun 2018 alussa. Ensimmäinen etappi on Torinossa järjestettävät Euroopan osakilpailut 11.-12.6. Euroopan osakilpailuihin valitaan mukaan 24 maata, joista 10 parasta pääsee loppukilpailuihin. Kilpailupäivä arvotaan muutamia viikkoja ennen kilpailuja. Suomella on tavoitteena olla Euroopan osakilpailuissa kolmen kärjessä.

Suomen edustaja Ismo Sipeläinen, 27, on osallistunut Bocuse d’Or-kauteen kahdesti, 2010-2011 Matti Jämsénin assistenttina ja 2014-2015 Matti Jämsénin valmennustiimin jäsenenä. Työuransa Sipeläinen on tehnyt GW Sundmansilla, ravintola Olossa ja Finnjävelissä.

Sipeläisen assistenttina kilpailuissa toimii Johan Kurkela, 21, joka on ollut 2014-2015 Bocuse d’Or-kaudella joukkueen päivittäisessä työssä avustavana keittiöassistenttina. Hän on kilpaillut menestyksekkäästi EuroSkills- ja Nordic Young Chef-kisoissa. Johan valmistui ravintolakoulu Perhosta vuonna 2016 ja on työskennellyt ravintola Olossa.