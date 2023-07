Isoa kasvua ulkomaalaisten vuokramökkivarauksissa

Viime vuoteen verrattuna ulkomaalaisten mökkivaraukset ovat tänä kesänä kasvaneet keskimäärin 43 prosenttia. Lomarenkaan toimitusjohtaja Eva Kohonen iloitsee tästä kehityksestä. "Kesä on yksi parhaita sesonkeja ulkomaalaisten osalta. Kasvuluvut osoittavat, että Suomi on vetovoimainen kohde ulkomaalaisille vierailijoille.”

Suurimman ryhmän eli saksalaisten matkailijoiden varausten määrä on noussut viime vuoteen verrattuna 34 prosentilla. Toisena ovat sveitsiläiset, joiden määrä on kasvanut 41 prosenttia.

Kolmantena olevia englantilaisten varausten määrä on kasvanut peräti 60 prosentilla. Pienemmistä ryhmistä virolaisten varausten kasvuprosentti on 22 ja ranskalaisten 77 prosenttia. "Muut kansallisuudet ovat korvanneet venäläiset. He olivat ennen koronaa suurin ulkomainen asiakasryhmä ja he puuttuvat kokonaan”, sanoo Kohonen.

Samanaikaisesti ulkomaisen kasvun kanssa on kotimaisten vuokramökkivarausten määrä laskenut 12 prosenttia viime vuodesta. ”Kotimaisten varausten määrän väheneminen johtuu ulkomaanmatkailun suosiosta pitemmän tauon jälkeen. Myös taloustilanne vaikuttaa, kun lomailuun käytettävää rahaa ei ole yhtä paljon kuin viime vuonna”, Kohonen toteaa.